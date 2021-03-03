الهاجري رئيساً لاتحاد كرة الطاولة بـ «التزكية»

منير رحومة (دبي)

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة، في اجتماعها الانتخابي، اليوم «الأربعاء»، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد بـ «التزكية»، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، بالعدد المطلوب من المرشحين، لشغل المقاعد للدورة الجديدة 2020-2024.

وضم التشكيل الجديد، المهندس داوود الهاجري من نادي النصر، رئيساً للاتحاد، وحصل على مقاعد العضوية، كل من إبراهيم عيسى العسم من نادي عجمان، وأحمد جمعة البحر من نادي شباب الأهلي، وحسن علي الزرعوني من نادي الشارقة، وعبدالرحمن المنهالي من نادي فلج المعلا، وفيصل سعيد الكعبي من نادي المدام، بالإضافة إلى مجد محمد البلوشي من نادي الشارقة لرياضة المرأة، وحصلت على المقعد النسائي.

ويتم خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة، توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، حيث من المتوقع أن تبقى المهام الإدارية كما هي، مع عدم وجود أي تغيير على تشكيل المجلس الجديد، باستثناء العضو فيصل سعيد الكعبي.

ويذكر أن النصاب القانوني للجمعية العمومية، اكتمل، اليوم، بحضور 14 من 17 عضواً من أعضاء العمومية، بغياب ممثلي أندية الشارقة ودبا الفجيرة ومسافي، وسبق العمومية الانتخابية، اجتماع لمجلس الإدارة في ختام دورة العمل الماضية، واجتماع آخر للجمعية العمومية لمناقشة بعض الأمور الفنية.



