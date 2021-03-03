النصر.. «عميد» أعلى ترقية في «الاحتراف»!

معتصم عبدالله (دبي)

وضع الصعود إلى النهائي الثاني في مسابقات الكأس، للموسم الحالي 2020- 2021، «العميد» أمام الترقية الأعلى في «حقبة الاحتراف»، ومنافسته على لقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، بالتأهل إلى نهائي المسابقتين على التوالي، فضلاً عن استمراره في السباق على لقب دوري الخليج العربي، باحتلاله المركز الرابع بنهاية «الجولة 18»، معادلاً أفضل نتائجه على صعيد النقاط في الفترة ذاتها، منذ أول مشاركة في مواسم الاحتراف 2008- 2009.

وضرب «العميد» موعداً ثانياً على ألقاب الكأس مع «الفرسان» في الموسم الحالي، بتأهله إلى المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، بعدما تخطى عقبة منافسه اتحاد كلباء بركلات الترجيح 7-6، في نصف النهائي، بعد التعادل 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بحثاً عن الحفاظ على لقب الموسم الماضي، والذي حققه على حساب ذات المنافس على اللقب الحالي «شباب الأهلي»، بالفوز 2-1 في النهائي.

وسبق تأهل «الأزرق» إلى نهائي كأس الخليج العربي، حجزه مقعداً في نهائي «البطولة الأغلى» كأس رئيس الدولة، بتفوقه على نظيره الشارقة 3-0 في نصف النهائي، وهو التأهل الـ 11 في تاريخ «العميد» لنهائي الكأس الأغلى، بحثاً عن لقبه الخامس، منذ آخر تتويج موسم 2014- 2015، على حساب الأهلي 3-0 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتزامنت النتائج الإيجابية لفرقة «العميد» في كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، مع استعادة بريقه في الدوري، بعدما أنهى الجولة الماضية «18» في المركز الرابع، برصيد 33 نقطة، معادلاً أفضل نتيجة بنهاية الجولة ذاتها، في تاريخ مشاركاته في «المحترفين» موسم 2011- 2012، حينما حل رابعاً بالرصيد ذاته من النقاط، قبل أن ينهي الموسم الذي شهد مشاركة 12 فريقاً، في المركز الثاني، برصيد 41 نقطة.

وتفوق «الأزرق» في موسمه الحالي على صعيد الدوري على نفسه، مقارنة بموسم 2011- 2012، حيث حقق عدد انتصارات أعلى برصيد 10 مقابل 9 في موسم المقارنة، وتفصل «الأزرق» حالياً 7 نقاط فقط عن الجزيرة المتصدر برصيد 40 نقطة، مقابل 10 نقاط كانت تفصله عن المتصدر العين وقتها بنهاية «الجولة 18» في موسم 2011- 2012.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «العميد»، لإنهاء الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة، على صعيد كل المسابقات المحلية المطروحة، بداية بالدوري مع بقاء 8 جولات يلتقي فيها أندية الشارقة، بني ياس، اتحاد كلباء، الفجيرة، العين، الظفرة، الوحدة، وشباب الأهلي، فيما ستكون الفرصة متاحة على صعيد بطولتي الكأس، لتكرار سيناريو موسم 2014- 2015، والذي شهد تتويج «الأزرق» بلقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي على التوالي.