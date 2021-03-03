«العين» تخطف كأس اللقايا للإنتاج في «ختامي الوثبة»

محمد سيد أحمد وعبد الله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات الفترة المسائية لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل، لمسافة 5 كلم، بأرضية الميدان الجنوبي بالوثبة، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2021»، الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن، ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

وحفلت سباقات اليوم الثالث من المهرجان بتنافس قوي، بلغ ذروته في أشواط الرموز التي عانقت أولها «العين» لسالم أحمد بن دري الفلاحي، المتوجة بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، وخطفت «العين» ناموس أول أشواط الفترة المسائية، ورمز اللقايا المحليات الإنتاج بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 7.18.03 دقيقة، والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، متفوقة بفارق أكثر من ثانيتين عن «مياسة» لمسعد بن سويد المنصوري التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت في المركز الثالث «مكرمة» لعبد الله ثعلوب الدرعي.

ونجح «أصيل» لحمد بن حمد ضعيف غدير الكتبي في الفوز بثاني الرموز، بعد أن توج ببندقية الجعدان المحليات الإنتاج في الشوط الرئيس الثاني، بالإضافة إلى 800 ألف درهم، محققاً زمناً قدره 7.20.00 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «نبه» لسيف سالم الشامسي، وفي المركز الثالث «الساطع» لسعيد بالعضيلي العامري.

وفي الشوط الرئيس الثالث المخصص للأبكار المهجنات من فئة الإنتاج، خطفت «سجى» لسالم سعيد بن منانة المركز الأول، لتحصد كأس الشوط ومليون درهم، بفارق ضئيل عن «قطنة» لراشد محمد بن مروشد، التي أنهت السباق في المركز الثاني، بينما جاءت في المركز الثالث «ريتال» لسالم سعيد بن منانة.

وشهد آخر أشواط رموز اللقايا لفئة الإنتاج فوز «مشاغب» لمحمد بن علي الكتبي ببندقية الجعدان المهجنات بعد أن قطع مسافة الشوط في 7.13.04 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ «الذيب» لعيد بن نجم العطوي، وفي المركز الثالث «مشجى» لجعفر سهيل بن مرخان.

وجاءت منافسات الفترة الصباحية التي شهدت إقامة 10 أشواط قوية للغاية في فئة الإنتاج، حيث حلقت «رغد» لمسلم صالح طرشوم العامري، بناموس أول أشواط الفترة الصباحية لفئة «اللقايا» لمسافة 5 كلم على أرضية الميدان الجنوبي، وسجلت توقيتاً قدره 7:20:1 دقيقة، وتصدرت «النصيبا» لسالم المسعيد محمد حمدش الخييلي الشوط الثاني بزمن بلغ 7:17:5 دقيقة، وطار «رعد» لمبارك محمد سعيد الشامسي بالمركز الأول والناموس في الشوط الثالث بتوقيت بلغ 7:19:6 دقيقة.

وأهدى «ولوال» شعار مبارك سعيد محمد الخييلي ناموس الشوط الرابع، بعد أن قطع المسافة بتوقيت بلغ 7:12:8 دقيقة، مسجلاً أفضل توقيت، وكسبت لقب الشوط الخامس «ذوق» لراشد سالم سعيد بن حلوكة المركز الأول مسجلة 7:21:1 دقيقة، وحصدت لقب الشوط السادس «مسموحة» لناصر مبارك ناصر المنصوري بتوقيت قدره 7:19:5 دقيقة.

وفاز بالمركز الأول في الشوط السابع «مصدع» لعثمان سليم بن الصغير الجحافي وسجل 7:16:1 دقيقة، وخطف خطف فوضوي «لجمعة راشد سعيد الغافرية الفلاسي، ناموس الشوط الثامن بزمن قدره 7:19:1 دقيقة، وتصدرت الشوط التاسع»شهد«لأحمد سلطان بالرشيد السويدي مسجلة 7:23:6 دقيقة، وكسبت»العنود" لمحمد سعيد محمد حمدش الخييلي ناموس الشوط العاشر بتوقيت قدره 7:20:7 دقيقة.

وشهدت السباقات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون، حصل الفائزون بالمركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على جوائز مالية قيمة رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان.