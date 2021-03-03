«مؤجلة» يوفنتوس ونابولي في «الكالشيو» 17 مارس

روما (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن المباراة بين يوفنتوس ونابولي المؤجلة منذ 4 أكتوبر بسبب جائحة «كوفيد-19» وإصابة لاعبين عدة في صفوف الفريق الجنوبي، تقام في 17 مارس الحالي.

واكتفى بيان صادر عن الرابطة بالإعلان عن تاريخ المباراة وموعد انطلاقها في تمام الساعة 17,45 بتوقيت جرينيتش.

ولم يتوجه نابولي في حينها إلى تورينو لخوض المباراة ضدّ «السيدة العجوز»، بسبب وجود حالات إيجابية عدة في صفوفه، فاعتُبر الأول منسحباً من المواجهة وتم اعتباره خاسراً بنتيجة صفر-3.

غير أن لجنة ضمن اللجنة الأولمبية الإيطالية قررت رفع العقوبة عن نابولي في يناير الماضي وأمرت بإعادة المباراة.