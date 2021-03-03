الشبيبي.. صفقة آخر الموسم لـ «البرتقالي»

رضا سليم (دبي)

انضم بدر الشبيبي لاعب الجزيرة وبني ياس السابق إلى عجمان في صفقة انتقال حر، ومن المنتظر أن يتم تجهيز اللاعب للمشاركة في المباريات المتبقية للفريق في الدوري، إلا أن الجهاز الفني لم يحدد جاهزية اللاعب للمشاركة، في مباراة الوحدة في «الجولة 19» لدوري الخليج العربي، والتي تقام يوم الأحد المقبل، باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، وهي المواجهة التي يبحث فيها «البرتقالي» العودة للانتصارات، خاصة أن الفريق لا يملك سوى فوزين، منهما فوز وحيد في الدور الثاني، والذي جاء على حساب الظفرة.

في الوقت نفسه، يعود إلى الفريق عصام فايز لاعب الوسط، والذي غاب في المباريات الماضية للإصابة، كما يعود محمد الشحي من الإيقاف في الوقت الذي يغيب محمد إسماعيل، للطرد في مباراة بني ياس الأخيرة، ورغم أن الجهاز الفني وضع تشكيلة ثابتة، خلال المباريات الماضية منذ الفوز على «فارس الظفرة»، فإن النتائج السلبية عادت للفريق، بعد الخسارة أمام اتحاد كلباء وحتا والنصر وبني ياس.

ويبقى في مشوار «البرتقالي» أصعب 8 مواجهات، لتحقيق حلم البقاء في دوري المحترفين، والابتعاد عن الهبوط نهاية الموسم، خاصة أن دائرة الخطر تضم أيضاً الفجيرة الذي يسبق عجمان في الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة وحتا آخر الترتيب برصيد 5 نقاط.

ويواجه «البرتقالي» خلال الجولات المقبلة الوحدة وشباب الأهلي والوصل والعين، قبل أن يواجه الخور في «الجولة 23»، كما يواجه الفريق مشكلة غياب التهديف في آخر 4 مباريات، حيث لم يسجل سوى هدف واحد، في مرمى اتحاد كلباء، وهو ما يعني أن الفريق يواجه مشكلة في الهجوم، في ظل غياب الجامبي أبوبكر تراولي عن مستواه، ولم يسجل سوى 3 أهداف، في 18 جولة، على عكس الموسم الماضي الذي سجل 7 أهداف في 16 جولة، وهو الموسم الذي لم يكتمل، ولم يظهر المالي مايجا مهاجم الفريق سوى في مباراتين، وسجل هدفين في 6 مباريات، وهو نفس ما حدث مع البرازيلي جارديل الذي سجل هدفين في 6 مباريات، وغاب البرازيلي لياندرو القادم من شباب الأهلي، وهداف دوري تحت 21 سنة، عن الأهداف منذ انتقاله على سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الشتوية، وسجل عجمان 10 أهداف مقابل 38 هدفاً في مرماه.



