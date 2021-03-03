العين يرفع ناكاجيما من القائمة

معتز الشامي (دبي)

وافقت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة على طلب العين باستبدال الياباني نكاجيما الذي انتقل إلى «الزعيم» في «الميركاتو الشتوي»، حيث شارك اللاعب في مباراتين، وتعرض للإصابة بـ «كسر» في القدم خلال التدريبات، وبالتالي غيابه إلى نهاية الموسم، وانتقل نكاجيما إلى «البنفسج» على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم قادماً من بورتو البرتغالي.

وقدم العين تقريرين طبيين إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حول إصابة اللاعب، واستيفاءه شرط الاستبدال، والخروج من القائمة، حيث يغيب 6 أشهر تقريباً، وفق لوائح اللجنة، وبالتالي يحق للعين الآن قيد لاعب أجنبي بدلاً من ناكاجيما، بشرط أن يكون لاعباً حراً وغير مرتبط بعقد مع ناديه الأصلي، ويتوجب على «البنفسج» البحث عن لاعبين في دوريات انتهى موسمها، ويمكن اختيار لاعب يجيد في مركز صناعة اللعب.

ويعد ناكاجيما ثاني حالة استبدال في «دورينا» بعد لاعب شباب الأهلي الأوزبكي عزيز جانيف، الذي وافقت اللجنة على استبداله.

وعلى الجانب الآخر، استفسر الشارقة من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عن آلية استبدال ماجد سرور في قائمة «الملك»، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي يغيب بسببه مدة لن تقل عن 6 أشهر، وتفيد المتابعات أن الشارقة لم يستبدل اللاعب إلى الآن، لأنه يتطلب ضرورة البحث عن لاعب مواطن حر، ليدخله القائمة بدلاً من ماجد سرور.



