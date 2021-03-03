الخيال: الشارقة قدم أسوأ أداء في ذهاب نهائي دوري السلة

علي معالي (الشارقة)

أكد عدنان الخيال عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة السلة بنادي الشارقة، أن مباراة الذهاب في نهائي بطولة الدوري هي الأسوأ للملك هذا الموسم، وأنه لا يعتقد بأي حال من الأحوال أن يتكرر هذا الأداء في مباراة الإياب، التي ستقام السبت المقبل على صالة الشارقة.

وقال عدنان الخيال: «النسب التي حققها الفريق في المباراة خير دليل على أننا لم نكن في حالة طبيعية، حيث كانت نسبة التصويب للرميات الثلاثية 20%، والرميات الثنائية 40%، إضافة إلى إهدار 12 تصويبة خارج السلة، وكل هذه أمور في اللعبة تؤكد بأن شيئاً ما كان في أداء الملك في تلك المباراة، وكرة السلة لعبة متغيرة في كل دقيقة داخل أرض الملعب».

وأضاف:«خلال الربع الثالث من المباراة، والتي انتهت لصالح شباب الأهلي بنتيجة 82 مقابل 69، وصل الفارق إلى 18 نقطة لصالح شباب الأهلي، ولكن نجحنا في التقليص إلى 9 نقاط، مع أهدرنا للعديد من الرميات الثلاثية التي كانت كفيلة بقلب المباراة».

وقال الخيال:«شباب الأهلي استحق الفوز في لقاء الذهاب، لأنه لعب من البداية للنهاية بحالة تركيز عالية، واستغل النقاط التي أهدرناها بكل سهولة، كما أن الأهلي لعب مباراة كبيرة بكامل عناصره، ولقاء الذهاب لن يكون سهلاً على الطرفين، وثقتي كبيرة في أبناء الملك بتحقيق التوازن من جديد، والفوز حتى تكون هناك مباراة ثالثة فاصلة، وهدف الشارقة هو الحفاظ على لقبه بوجود العديد من المواهب داخل الفريق».

وتابع: «لا توجد أي ضغوط على اللاعبين، فنحن في الجهازين الفني والإداري نتحمل مسؤولية مباراة الذهاب، وسيكون لقاء الإياب قمة كبرى بين فريقين يمتلكان من العناصر المحلية والأجنبية القادرة على تقديم مباراة ممتعة».