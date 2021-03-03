نخبة الفرسان في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

الختم (الاتحاد)

تنطلق صباح الغد في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم فعاليات مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، والتي تستمر حتى السبت المقبل، وتتضمن أربع سباقات، بتنظيم اتحاد الفروسية والسباق.

ويشهد اليوم الأول من المهرجان سباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة فارسات الإمارات في الدولة، إلى جانب فارسات أخريات يمثلن الإسطبلات المختلفة، ويتوقع أن يشهد السباق تنافساً قوياً، حيث إن سباقات الموسم الحالي شهدت صعود عدد من الفارسات في السباقات التي أقيمت، حيث أحرزن مراكز متقدمة ونافسن بقوة في السباقات المفتوحة.

ويقام سباق دولي نجمة واحدة لمسافة 100 كيلومتر، ويشكل السباق الدولي أهمية خاصة بالنسبة للفرسان والفارسات والإسطبلات المشاركة، بحيث يمكّنها ذلك من المشاركة في كافة السباقات الدولية المخصصة لرياضة ركوب القدرة والتحمل، كما سيدعم جهود الفرسان ويكسبهم المزيد من الخبرات والتجارب والمهارات لدخول عالم المنافسات الكبيرة.

وأكمل اتحاد الفروسية والسباق ترتيبات إقامة المهرجان من خلال اللجان المختصة، حيث يتم تنفيذ بروتوكول الصحة الصادر من الجهات المسؤولة والخاص بمكافحة جائحة كورونا، فيما يشهد الجمعة انطلاق سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة لمسافة 155 كيلومتراً، والمصنف دولياً بنجمتين على مدي يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 84 كيلومتراً، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 71 كيلومتراً، وفي يوم السبت المقبل يقام سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.