بني ياس يجدد عقد إيسايلا لمدة عامين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بني ياس تجديد عقد الروماني دانيل إيسايلا مدرب للفريق الأول لمدة عامين، وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني: «تعلن شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تجديد عقد إيسايلا حتى عام 2023، ليبقى على رأس القيادة الفنية لـ «السماوي» لمدة عامين إضافيين».

وأضاف: تأتي ثقة النادي ومجلس الإدارة بالمدرب الروماني بعد المستوى الكبير الذي قدمه خلال الموسم الحالي، رفقة جهازه الفني، خاصة مع تأكيد اللجنة الفنية أيضاً على الإضافة الفنية التي قدمها المدرب طيلة موسم 2020-2021.

وأبدى المدرب سعادته بتجديد العقد، مؤكداً رغبته الشديدة بأن يكون جزءاً من مشروع النادي الرياضي، وأن «السماوي» أصبح بالفعل كعائلته، منذ أول يوم له في المنصب، وأنه يرغب في البقاء لسنوات طويلة مع هذا الفريق الطموح الذي يتماشى مع تطلعاته بالمنافسة على البطولات وتقديم مستويات رياضية مميزة.

وبعد 18 مرحلة من منافسات دوري الخليج العربي، يحتل بني ياس المركز الثالث برصيد 36 نقطة، وبفارق أربع نقاط خلف الجزيرة المتصدر ونقطة واحدة خلف الشارقة صاحب المركز الثاني.

