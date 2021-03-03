ثلاثي «الخليج العربي» مرشح لقيادة منتخب رومانيا

مراد المصري (دبي)

أبرزت المواقع الإخبارية الرومانية تقريراً، عبرت فيه عن المفاجأة، بتزامن عدم ارتباط جميع المدربين المرشحين لقيادة المنتخب الروماني، خلفاً لميريل رادوي المهدد بالرحيل في الوقت الحالي، بأي عقود في الوقت الحالي، يتصدرهم الثلاثي السابق الذي مر على «دورينا»، لورينت ريجيكامب، ودان بيتريسكو، وكوزمين أولاريو.

ولم يدرب ريجيكامب أي فريق منذ رحيله عن الوصل مطلع الموسم الجاري، وهو الذي سبق أن قاد الوحدة، وكان دائماً من الأسماء المطروحة لقيادة منتخب بلاده، في ظل نجاحاته السابقة مع ستيوا بوخارست، كما أن دان بيتريسكو الذي سبق أن درب النصر، لا يرتبط بأي عقد حالياً عقب فوزه بلقب الدوري الروماني في الموسم الماضي مع كلوج، قبل أن يتولى تدريب قيصري سبور التركي لفترة قصيرة، ثم رحيله عنه مطلع الموسم الجاري.

وجاءت المفاجأة بتواجد كوزمين أولاريو، من دون ارتباط بأي نادٍ للمرة الأولى، منذ فترة طويلة للغاية، وهو الذي حصد إنجازات عديدة في ملاعبنا مع العين وشباب الأهلي، إلا إنه حالياً انضم إلى قائمة «المدرب الحر»، عقب إفلاس ناديه الصيني جيانجسو الذي تُوج معه بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي.