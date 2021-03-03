النصر يتخطى الجزيرة في «مؤجلة اليد»

رضا سليم (دبي)

فاز النصر على الجزيرة 25-24، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من دوري أقوياء اليد، والتي جرت بصالة «فخر أبوظبي»، وأنهى شوطها الأول بتقدم الضيوف 15-13، ليرفع «العميد» رصيده إلى 28 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع متساوياً، مع شباب الأهلي الثالث، فيما رفع الجزيرة، رصيده إلى 20 نقطة، وظل في المركز السابع، في جدول الترتيب، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

من ناحية أخرى، عقدت لجنة المدربين باتحاد اليد اجتماعاً برئاسة فيصل الطواش، بتقنية الاتصال المرئي، وحضور ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وسعود صالح الأمين المالي للاتحاد، وقاسم عاشور، وسعيد غريب وياسر لبيب مقرر اللجنة، وناقش الاجتماع الدورات السابقة للمدربين والإيجابيات والسلبيات، وأيضاً المعوقات التي ظهرت أمام المدربين، كما تم الاتفاق على تكثيف الدورات، خلال الفترة المقبلة مع التركيز على الدورات التي تخص صقل للمدربين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في عالم التدريب.