الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي بطل «الترايثلون للسيدات»

أبوظبي (الاتحاد)

توج العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي، فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول لبطولة الترايثلون للسيدات، والتي أقيمت بجزيرة الحديريات في أبوظبي، ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021

وتضمنت البطولة الجري لثلاثة كيلو مترات ولمسافة كيلو ونصف الكيلو متر، بنظام التتابع، والدراجات الهوائية لمسافة 10 كيلو مترات، ونال العمليات المركزية المركز الثاني، وقطاع المهام الخاصة المركز الثالث، وضم كل فريق 3 لاعبات بمشاركة 8 فرق يمثلون القطاعات الشرطية.

وأشاد بورشيد باهتمام القيادة الشرطية بتشجيع المنتسبين والمنتسبات على ممارسة الرياضة، بما يسهم في رفع كفاءتهم البدنية والذهنية، وتشجيع وتحفيز المنتسبين والمنتسبات على تحقيق النتائج المتميزة في مختلف البطولات الرياضية.