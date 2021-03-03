282 جواداً تستعرض جمالها في مهرجان الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق اعتباراً من الغد «مهرجان الشارقة الدولي الثاني والعشرون للجواد العربي».

ويشارك في المهرجان الذي يأتي بالتعاون مع الهيئة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة»الإيكاهو« 282 جواداً يمثلون 11 دولة هي:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، والعراق، ولبنان، وكازخستان، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، وليبيا، وبولندا.

وقال الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة: الفروسية ولله الحمد مستمرة في الدولة بأعلى المعاير رغم كل الظروف، بدعم وبرعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأوضح: نادي الشارقة للفروسية والسباق أتم هذا الموسم جميع بطولاته وفعاليته، وحقق فرسان النادي نجاحات وإنجازات رائعة في هذا الموسم، رغم كل الظروف التي يمر بها العالم من تداعيات كوفيد 19.

واعتمدت إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة، وكما تم أخذ الموافقة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات في إمارة الشارقة.

ونظراً للظروف الراهنة سيتابع الجمهور الكريم المهرجان عبر البث المباشر على قناة الشارقة الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي، ومما يجدر ذكره أن المهرجان يقام برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي – الراعي الرسمي وبدعم مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية وصحيفة الأصالة الإلكترونية وصحيفة زاد.