16 معاملة بعد انتهاء «الميركاتو الشتوي» لدوري الخليج العربي

دبي (الاتحاد)

شهدت فترة تسجيل اللاعبين التي أعقبت إغلاق باب الانتقالات الشتوية، وامتدت على مدار 21 يوماً 16 معاملة، منها 4 في دوري المحترفين و4 في دوري الدرجة الأولى، و6 في الدرجة الثانية، ومعاملتان في دوري تحت 21 سنة.

ويتصدر عمر عبد الرحمن الذي انضم إلى شباب الأهلي، بالإضافة إلى تعاقد أحمد محمود جمعة إلى خورفكان، وبدر عادل الشبيبي إلى عجمان، وعبدالعزيز حمد صالح إلى اتحاد كلباء.

وكشف يعقوب العلي المتحدث الرسمي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن اللجنة استحدثت خلال هذا الوسم بند الستة أشهر، والذي يتيح للأندية استبدال اللاعب المصاب، في حال تأكد غيابه لفترة طويلة من ستة أشهر فما فوق، وبالإمكان تسجيل اللاعب البديل خارج فترة الانتقالات وخارج فترة 21 يوماً.

أما فيما يتعلق بوضع العين وشباب الأهلي، بعد إصابة الياباني ناكاجيما والأوزبكي عزيز جانييف، فقال: تقدم الناديان بتقريرين طبيين يفيدان غياب لاعبيهما لستة أشهر، وتم الرد عليهما من اتحاد الكرة بإثبات حالتيهما فيما يتعلق بالشرط الأول، والأمر نفسه بالنسبة للشرط الثاني، والذي يتمثل في تقديم تقرير طبي خلال 16 يوماً من تاريخ إصابة اللاعب إلى اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

وأوضح بأن الشرط الثالث المتعلق بالاستبدال ينص حسب الفقرة الخامسة من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين على أن يكون اللاعب المراد تسجيله حراً، وانتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل، وقبل تاريخ إصابة اللاعب المستبدل، وأمام كل من العين وشباب الأهلي فترة مفتوحة لتسجيل لاعبين بديلين لناكاجيما وجانييف.

ومن المتوقع أن يحسم «الفرسان» اختياره خلال الساعات القليلة المقبلة، بضم الأوزبكي أوديل هامروبيكوف في صفقة انتقال حر، مع اقتراب الفرنسي سمير نصري من «الزعيم».