الشارقة يجدد عقود 4 لاعبين

علي معالي (الشارقة)

جدد الشارقة التعاقد مع «الرباعي»، شاهين عبدالرحمن، وعبدالله غانم، وحمد جاسم، وحمود حويج، لسنوات متفاوتة، وذلك حافظاً على حالة الاستقرار الفني داخل الفريق، حيث تم تمديد عقد شاهين عبدالرحمن «28 عاماً» حتى 2025، حيث يعتبر شاهين واحداً من أهم الركائز الأساسية بصفوف «الملك»، لما يقدمه من عطاء متميز للغاية في الخط الخلفي، وشارك شاهين في 185 مباراة بقميص النادي، في مختلف المنافسات التي تنظمها رابطة المحترفين، مسجلاً 11 هدفاً خلال هذه المسيرة.

كما تم تمديد التعاقد أيضاً مع عبدالله غانم «25 عاماً»، حتى عام 2024، وهو واحد من العناصر الأساسية، إلى جوار شاهين في قلب الدفاع، ويعتمد عليه عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق، في الوقت الراهن، في ظل غياب سالم سلطان، وشارك الدفاع عبدالله غانم 185 مباراة، منها 12 مباراة في الموسم الحالي، وأسهم شاهين وغانم بشكل كبير في تتويج «الملك» بلقب الدوري موسم 2018-2019.

والمدافع الثالث الذي تم تمديد التعاقد معه هو حمد جاسم «24 عاماً»، وهو من أبناء النادي أيضاً، ويقدم مستويات جيدة رغم دفع الجهاز الفني به في فترات بسيطة يظهر خلالها دوره الإيجابي في الخط الخلفي، وشارك في 52 مباراة في بطولات الرابطة، والذي يعتبر من العناصر الواعدة في الدفاع الشرقاوي، أما الرابع فهو الحارس الشاب حمود حويج «22 عاماً»، لتأمين مركز حراسة المرمى، حيث يؤدي حويج بصورة متميزة مع فريق تحت 21 سنة، ويعتبر من الخيارات البديلة في الفريق الأول، مع الثنائي عادل الحوسني ودرويش محمد.

وأكد بدر أحمد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، أن المفاوضات جاءت سلسه وسهلة مع أبناء النادي الذين أبدوا رغبة كبيرة في الاستمرار والدفاع عن ألوان «الملك»، وجاءت هذه الخطوة دعماً لعملية استقرار الفريق، والحفاظ على ركائزه، ولما أبدوه اللاعبون من التزام داخل الملعب وخارجه، بالإضافة إلى القيمة الفنية للاعبين خلال المباريات.

وقال: إن إدارة الشركة تعمل منذ فترة على تجديد عقود اللاعبين وتعديلها، بما يتناسب مع عطائهم في الملعب، وحسب تقييم الجهاز الفني والمسؤولين لهم، وتمنى في نهاية حديثه التوفيق للجميع والفريق خلال المرحلة المقبلة.



