بوجاتشار يجدد عقده مع فريق الإمارات حتى عام 2026

أبوظبي (الاتحاد)

جدد الدراج السلوفيني بوجاتشار عقده مع فريق الإمارات للطواف حتى عام 2026، وقال مطر اليبهوني، رئيس الفريق: يعد بوجاتشار أحد أبرز المواهب في فريق الإمارات، حيث تمكن من الفوز في جولة فرنسا رغم سنه الصغير، وتعامل بشكل رائع مع هذه النجاحات. كما أظهر عزيمة وإصراراً للفوز في طواف الإمارات الذي يزداد أهمية عاماً تلو آخر، ويكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى فريقنا، وأنا على ثقة من أنه سيواصل تحقيق أفضل النتائج للفريق في المستقبل.

من جانبه، قال بوجاتشار: يمثل فريق الإمارات بيتي الثاني؛ حيث تسود الأجواء الودية بين الجميع، بدءاً من الإدارة وصولاً إلى الدراجين والموظفين، ما يجعل منه بيئة مثالية للتطور والنمو، لقد منحني الفريق ثقته، وأنا ممتن جداً لذلك، وسأواصل بذل قصارى جهدي في السباقات إلى جانب زملائي في الفريق، وآمل أن أتمكن من تحقيق مزيد من النتائج المميزة في المواسم المقبلة.

وقال ماورو جيانيتي، مدير الفريق والرئيس التنفيذي: يسرنا أن نعلن عن تجديد عقدنا للمرة الثالثة مع بوجاتشار، فهو دراج متميز يؤمن بمشروع الفريق، ونؤمن بقدراته ومهاراته الفريدة، ويأتي تمديد العقد ليؤكد على التزام بوجاتشار تجاه مشروعنا في فريق الإمارات؛ حيث نعمل على بناء فريق قوي ومتحد تسود فيه أجواء ودية، لم أشهد مثلها في سنوات عملي في رياضة الدراجات.