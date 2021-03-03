رونالدو أول لاعب يسجل 20 هدفاً على الأقل في آخر 12 موسماً

تورينو (رويترز)

أحرز كريستيانو رونالدو هدفه الـ 20، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، خلال مباراته 600 في مسابقات الدوري، ليقود يوفنتوس للفوز 3-صفر على سبيزيا، وتقليص الفارق مع ميلان صاحب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط.

وسجل المهاجم البرتغالي الهدف الثالث لفريقه في الدقائق الأخيرة، بعد أن هز ألفارو موراتا وفيدريكو كييزا الشباك في وقت سابق من الشوط الثاني ليتقدم فريق المدرب أندريا بيرلو.

وأصبح رونالدو الذي سدد أيضاً في القائم خلال الشوط الأول، أول لاعب يسجل 20 هدفاً على الأقل في آخر 12 موسماً في بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة، خلف ميلان الذي يملك 52 نقطة، والإنتر المتصدر برصيد 56 نقطة، قبل أن يلعب الفريقان هذا الأسبوع ضد أودينيزي وبارما على الترتيب.

وما زال أمام يوفنتوس الكثير من العمل، إذا أراد تحقيق لقبه العاشر على التوالي في الدوري.

وأبلغ موراتا شبكة سكاي إيطاليا: «إذا لم نفز في نهاية الموسم سنهنئ البطل، لكن علينا أن نبذل كل ما في وسعنا على أرض الملعب أولاً، حتى يقولوا لنا لا يوجد نقاط متبقية نلعب عليها».

وأضاف: «هذا ما يجب علينا أن نفعله، سنقاتل للنهاية طالما نملك فرصة حسابية».

تعثر فريق بيرلو بتعادله مع مضيفه فيرونا يوم السبت الماضي، وكان يدرك أن لا يوجد مجال لإهدار المزيد من النقاط، بعد تأخره بعشر نقاط خلف الإنتر المتصدر.

ولكن يوفنتوس فقد المدافع ماتيس دي ليخت بعد إصابته أثناء الإحماء وواجه صعوبات في بداية المباراة، وكانت أقرب فرصة أتيحت له عندما انطلق رونالدو داخل منطقة الجزاء وسدد في القائم.

وكان قرار إشراك موراتا وفيدريكو برنارديسكي قبل نصف ساعة على نهاية اللقاء حاسماً، ومرر الجناح إلى المهاجم الإسباني ليسجل هدفه الأول في الدوري منذ ديسمبر بعد 60 ثانية من نزوله الملعب.

وقال بيرلو: «موراتا لاعب مهم بالنسبة لنا، يملك قدرات كبيرة ويعرف كيف يعمل من أجل الفريق، وكيف يهاجم في المساحات الخالية ويهز الشباك، إنه اللاعب الذي نريده، لسوء الحظ كان غائباً في الفترة الأخيرة لكن الآن نأمل أن يعود لمستواه سريعاً.

وأسهم برنارديسكي في الهدف الثاني، عندما مرر إلى كييزا داخل منطقة الجزاء، ليهز الشباك من المتابعة، بعدما أنقذ الحارس إيفان بروفيدل محاولته الأولى.

وانطلق رونالدو بعد ذلك ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89 ويحسم انتصار يوفنتوس، رغم أن سبيزيا أهدر فرصة تسجيل هدف شرفي عندما أنقذ الحارس فويتشيخ شتينسني ركلة جزاء نفذها أندريه جالابينوف في آخر لعبة بالمباراة.



