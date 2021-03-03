فرانس فوتبول: «السيتي» يواصل «السلسلة المجنونة» من دون أخطاء



أنور إبراهيم (القاهرة)

تحت عنوان «السيتي يواصل سلسلته المجنونة من دون أخطاء» كتبت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الإلكتروني، تقول: عندما ترى جوارديولا يتعصب ويبدي نرفزته، على دكة المدربين، عند فقدان أي كرة، فإنك تشعر كما لو كان فريقه يقاتل من أجل البقاء! وستفهم جيداً لماذا يسحق مانشستر سيتي خصومه ومنافسيه.

وأضافت: هذا المدرب الإسباني لا يتسامح ولا يغفر لأي لاعب تهاونه أو فتوره ولا مبالاته أو تراخيه في أداء واجبه، ويطلب من جميع اللاعبين الضغط والضغط لافتكاك الكرة من المنافس في حال فقدها.

وقالب المجلة: واصل السيتي سلسلة انتصاراته ليصل إلى رقم قياسي 28 مباراة من دون خسارة «25 فوزاً و3 تعادلات»، معادلاً بذلك رقمه السابق الذي حققه خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر2017.

وأضافت: هذا السيتي لا يمكن إيقافه فعلاً هذا الموسم، وها هو يفوز للمرة 21 على التوالي في مختلف المسابقات التي شارك فيها.

أما صحيفة «ليكيب» فكتبت تحت عنوان «الأزرق السماوي لا يترك شيئاً للمصادفة في «البريميرليج»: رغم هدف التعادل الذي سجله وولفرهامبتون في الدقيقة 61، إلا أن السيتي سرعان ما استعاد زمام الأمور، وأنهى المباراة على أفضل ما يكون بثلاثة أهداف «ملعوبة»، منها هدفان لجابرييل خيسوس في الدقيقتين 80 و93، وهدف لرياض محرز في الدقيقة 90، ليتربع على قمة «البريميرليج» برصيد 65 نقطة، متقدماً على جاره «اليونايتد» بفارق 15 نقطة.



