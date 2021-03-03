فاتي «البارسا» يعشق «الدون» في «السوبر 5»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف الإسباني الشاب أنسو فاتي مهاجم برشلونة عن «توب 5» النجوم السوبر، الذين يفضلهم ويعشقهم منذ أن كان صبياً صغيراً، وقال: إن 4 من هؤلاء النجوم لعبوا للفريق «الكتالوني»، وهم: الحارس فيكتور فالديس، والمدافع كارلس بويول، ونجما الوسط تشابي هيرنانديز وأندريس إنيستا، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أما النجم السوبر الخامس، فكان مفاجأة، لأنه لم يلعب لـ «البارسا»، وإنما لعب لمنافسه «اللدود» ريال مدريد، وهو النجم البرتغالي الكبير «الدون» كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي حالياً..

وفي حديث للموقع الرسمي للنادي الكتالوني، اعترف فاتي، بأن الهدف الذي وضعه نصب عينيه منذ اللحظة الأولى التي وطئت فيها قدماه بوابة أكاديمية لاماسيا التابعة لـ «البارسا»، أن يلعب للفريق الأول لهذا النادي، وهذا ما تحقق له بالفعل.

وأضاف: كان حلمي الأكبر أن أكون واحداً من نجوم «البلاوجرانا»، ولهذا اشتغلت على نفسي جيداً، وأي صبي صغير يأتي إلى الأكاديمية، يحمل في رأسه الحلم والهدف نفسه وهو اللعب للفريق الأول، وأنا كنت أريد أن أذهب بعيداً بقدر الإمكان.

وبسؤال فاتي عن أفضل زميل له يحب اللعب إلى جواره، قال: إيريك جارسيا، كنا زميلين منذ الطفولة في أكاديمية لاماسيا، وكان يساعدني كثيراً على تحسين وتطوير أدائي، وأتمنى عودته إلى «البارسا»، لكي نلعب سوياً في الفريق الأول.

يذكر أن عقد فاتي مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو 2022، وإن كانت النية تتجه إلى تجديده، وكان فاتي أصيب إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب، وما زال يمارس تدريبات العلاج الطبيعي بعيادة برشلونة.



