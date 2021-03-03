سؤال عن وفاة لاعب الزمالك «بن شرقي» يثير موجة غضب!

أثار سؤال افتراضي عن وفاة لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي المغربي الجنسية نتيجة إصابته بفيروس كورونا موجة غضب في مصر، بعد أن انتشرت صورة من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد أساتذة كلية الحقوق، المنتدب إلى جامعة سوهاج، وضع امتحاناً للفرقة الرابعة لمادة القانون الدولي الخاص، يتضمن سؤالاً افتراضياً عن وفاة لاعب الزمالك أشرف بن شرقي.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط: إن الجامعة تؤكد تمسكها بالأعراف والنظم الجامعية، والتي تنص على أهمية الحفاظ على جدية وانضباط ورق الأسئلة الموضوعة في مختلف الكليات، ورفض استخدام الشخصيات العامة أو المساس بأسمائهم في وضع الامتحانات بغرض جذب الانتباه أو إثارة البلبلة.

وبحسب تقرير نشره موقع «العربية نت»، فإن إدارة جامعة أسيوط قامت بإحالة تلك الواقعة إلى التحقيق فور وصول شكوى رسمية من جامعة سوهاج، لتقدير حجم المخالفة وتوقيع الجزاء المناسب بشأن صاحبها.

من جهته، وجه د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر «القانون الدولي الخاص» للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن، وذلك بسبب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذي أداه طلاب الفرقة الرابعة، الثلاثاء، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.

هذا، وقد أجرى الوزير اتصالاً هاتفّياً باللاعب الذي ورد اسمه بالامتحان، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكداً تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.



