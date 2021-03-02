«الفرسان» يتأهل لملاقاة «العميد» في نهائي كأس الخليج العربي

منير رحومة (دبي)

تأهل شباب الأهلي لملاقاة النصر في المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، بعد فوزه على الوصل 3-1، وذلك خلال المباراة التي أقيمت أمس ضمن إياب الدور نصف النهائي على استاد راشد بدبي، وسجل كل من كارتابيا وإيجور جيسوس أهداف «الفرسان» في الدقائق 11 و52 و63، بينما سجل الهدف الوحيد للفهود ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

ويلتقي «العميد» و«الفرسان» للموسم الثاني على التوالي في نهائي كأس الخليج العربي، والذي توج بلقبه النصر في الموسم الماضي، علماً بأن الفريقان يلتقيان وجهاً لوجه في نهائي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي هذا الموسم.