«الشعفار جميرا للدراجات» رعاية جديدة لمدة موسم

دبي (الاتحاد)

عقد فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن رعاية شركة بوكاري سويت للفريق لمدة موسم رياضي، بمقر مجموعة الشعفار في حضور أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات مؤسس فريق الشعفار جميرا، ونورة الجسمي مديرة التسويق، ومن الشركة الراعية محمود بسيوني مساعد مدير التسويق في الشركة العالمية.

وثمن أسامة الشعفار، في بداية المؤتمر، الدور المجتمعي التي تقوم به الشركات الوطنية والخاصة في دعم الحركة الرياضية في الدولة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يساهم في الارتقاء بالرياضة الإماراتية وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات بشكل خاص، وأوضح أن مشاركة فريق الشعفار جميرا الإيجابية في البطولات وضم العديد من النجوم ساهم في استقطاب الشركات لدعم الرياضة.