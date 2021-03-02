بطلة رولان جاروس تطارد لقب «تنس دبي»

دبي (الاتحاد)

تتأهب نجمة التنس البولندية إيجا شيانتيك، التي أبهرت جماهيرها بفوزها ببطولة فرنسا المفتوحة أكتوبر الماضي، للمشاركة للمرة الأولى في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق الأحد المقبل، وفازت شيانتيك البالغة من العمر 19 عاماً بلقب رولان جاروس، على حساب الأميركية صوفيا كينن، لتسطر اسمها في التاريخ كأول لقب لها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى لفئة اللاعبات الكبار، لتكون أول لاعبة تحمل اللقب في بولندا سواءً من فئة الرجال أو السيدات، كما فازت على حاملة لقب في بطولة سوق دبي الحرة للتنس والمصنفة الثانية عالمياً، سيمونا هاليب.

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن نرحب باستضافة إيجا شيانتيك للمرة الأولى لها في دبي، فهي من أكثر اللاعبات الشابات تميزاً في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، ونتطلع إلى معرفة ما إذا كان بإمكانها تكرار النجاح في دبي».

وتضم قائمة المنافِسات على اللقب في بطولة سوق دبي الحرّة المفتوحة للتنس كلاً من سيمونا هاليب المدافعة عن لقبها، وبيترا كفيتوفا ويلينا سفيتولينا وبيلندا بنشيتش، اللواتي فزن بلقب بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس سابقاً، وفيكتوريا أزارينكا وصيفة بطولة أميركا المفتوحة للتنس 2020، والفائزة بجائزة أفضل لاعبة عائدة للمنافسات من اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وأرينا سابلينكا المتوّجة مؤخراً ببطولة أبوظبي للتنس، وغاربين موغوروزا، التي أحرزت لقب بطولات جراند سلام الكبرى مرّتين، واللاعبة التونسية المميزة أُنس جابر، وبيانكا أندريسكو الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 2019.