86 خيلاً تتنافس على «الصفوح» في جبل علي

محمد حسن (دبي)

أكدت إدارة مضمار جبل اكتمال كافة استعداداتها لتنظيم حفل سباقها العاشر وقبل الأخير الجمعة المقبل، والذي أطلق عليه اسم «الصفوح»، ويتألف من 7 أشواط، خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول للخيول العربية، وتشارك في الحفل 86 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 514 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس بحضور ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وعامر مكي عن بنك دبي التجاري، وعبدالحليم برقاوي عن الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين، وجلال صالح عن شركة سيرفيو، وياسر مبروك، ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل.

أكد ميرز الصايغ استمرار رعاية إسطبلات ومزارع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لسباقات مضمار جبل علي والتي يمثلها في سباق الجمعة مزرعة شادويل بالولايات المتحدة الأميركية. وأعلن أن رعاية سباقات جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية في بريطانيا هذا الموسم، مرهونة بالحضور الجماهيري، مضيفاً أن الهدف الأساسي من الرعاية مرتبط بالترويج لدولة الإمارات وجهود سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

من جانبه ثمّن شريف الحلواني، الدور الكبير الذي يلعبه شركاء المضمار في دعم سباقاته، وأضاف: إن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي المضمار الأصفر، لإدارة المضمار تقتضي تقديم كل التسهيلات لرواد المضمار من ملاك ومدربين وفرسان ورعاة. وعبّر عن تقدير إدارة جبل علي للثقة الغالية التي يوليها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للمضمار، وللدعم الذي يقدمه سموه عبر إسطبلات ومزارع شادويل وديرنزتاون.

وكشف ياسر مبروك عن تفاصيل سباق «الصفوح»، حيث قال: إن السباق يتألف هذا الأسبوع من 7 أشواط، وعدد الخيول التي سجلت للمشاركة بلغ 135 خيلاً تم تأكيد مشاركة 86 منها، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 514 ألف درهم.