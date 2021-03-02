«البرتقالي».. التهديف «نقطة ضعف»!

رضا سليم (دبي)

بدأ الجهاز الفني لفريق عجمان الاستعداد لمواجهة فريق الوحدة في الجولة التاسعة عشرة لدوري الخليج العربي، والتي ستقام يوم الأحد المقبل باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، وهي المواجهة التي يبحث فيها البرتقالي العودة للانتصارات، خاصة أن الفريق لا يملك سوى فوزين، منهما فوز وحيد في الدور الثاني، والذي جاء على حساب الظفرة.

ويعود لصفوف الفريق مجدداً عصام فايز لاعب الوسط، والذي غاب في المباريات الماضية للإصابة، كما يعود محمد الشحي من الإيقاف، في الوقت الذي يغيب محمد إسماعيل للطرد في مباراة بني ياس الأخيرة، ورغم أن الجهاز الفني وضع تشكيلة ثابتة خلال المباريات الماضية منذ الفوز على فريق «فارس الظفرة»، فإن النتائج السلبية عادت للفريق، بعد الخسارة أمام اتحاد كلباء وحتا والنصر وبني ياس.

ويبقى في مشوار «البرتقالي» أصعب 8 مواجهات لتحقيق حلم البقاء في دوري المحترفين والابتعاد عن الهبوط نهاية الموسم، خاصة أن دائرة الخطر تضم أيضاً الفجيرة، الذي يسبق عجمان في الترتيب برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة، وحتا آخر الترتيب برصيد 5 نقاط.

ويواجه «البرتقالي» خلال الجولات المقبلة الوحدة وشباب الأهلي والوصل والعين، قبل أن يواجه خورفكان في الجولة 23، كما يواجه الفريق مشكلة غياب التهديف في آخر 4 مباريات، حيث لم يسجل سوى هدف واحد في مرمى اتحاد كلباء، وهو ما يعني أن الفريق يواجه مشكلة في خط الهجوم، في ظل غياب الجامبي أبوبكر تراولي عن مستواه، ولم يسجل سوى 3 أهداف في 18 جولة على عكس الموسم الماضي، الذي سجل 7 أهداف في 16 جولة، وهو الموسم الذي لم يكتمل، ولم يظهر المالي مايجا مهاجم الفريق سوى في مباراتين وسجل هدفين في 6 مباريات، وهو نفس ما حدث مع البرازيلي جارديل الذي سجل هدفين في 6 مباريات، وغاب البرازيلي لياندرو القادم من شباب الأهلي وهداف دوري تحت 21 عاماً عن الأهداف منذ انتقاله على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية.

ويحسب للمدرب أيمن الرمادي الدفع بكل الأوراق دون تغيير، ومنح الفرصة لكل اللاعبين الأجانب في اللعب في كل المباريات، إلا أن المردود جاء عكس التوقعات، وتحولت المشكلة من المعاناة من خط الدفاع خلال الدور الأول بسبب الإصابات المتكررة إلى خط الهجوم في الدور الثاني، وسجل عجمان 10 أهداف مقابل 38 هدفاً في مرماه.