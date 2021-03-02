مفاجأة.. ميسي لا يتدرب على الضربات الحرة !

القاهرة (الاتحاد)

يعلم الجميع أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أفضل من يجيدون تسديد الضربات الحرة المباشرة، ويسجل منها أهدافاً كثيرة، وصلت إلى 46 هدفاً على امتداد مسيرته الطويلة مع فريق برشلونة، ولكن المفاجأة التي كشفها اللاعب نيلسون سميدو الظهير الأيمن السابق للبارسا ولاعب وولفرهامبتون الإنجليزي حالياً، تؤكد أن ميسي لا يتدرب على هذه المهارة خلال الحصص التدريبية للفريق الكتالوني.

وقال سميدو لصحيفة «تلجراف» الإنجليزية: إن النجم الأرجنتيني ليس من نوعية اللاعبين الذي يقضون أوقاتاً طويلة في التدريب على تسديد الضربات الحرة المباشرة، وإنما يترك موهبته وحدها تتحدث، عندما يسدد الكرة. وأضاف سميدو: طوال 3 سنوات أمضيتها معه في برشلونة، لم أشاهده على الإطلاق يسدد ضربة حرة مباشرة في التدريب، ولا حتى ليلة المباراة، إنه لاعب لا يصدق.

وتابع سميدو: اعتدنا في التدريبات على تسديد الكرة من مسافات بعيدة، ولكن ميسي لم يسدد مطلقاً ركلة حرة، فالأمر بالنسبة له يتعلق بموهبة فطرية طبيعية، يتمتع بها دون غيره.

واعترف سيميدو بأنه كان يقف وراء ميسي عند تسديد الضربة الحرة الشهيرة في مباراة ليفربول في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال منذ عامين، والتي انتهت بفوز البارسا 3-0، وعلق قائلاً: لا أجد الكلمات الكافية لكي أصف ما فعله ميسي.