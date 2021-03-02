«العميد» يُكمل رحلة الدفاع عن لقب كأس الخليج العربي

فيصل النقبي (كلباء)

تأهل النصر إلى نهائي كأس الخليج العربي للمرة الثانية على التوالي بعد انتصاره على اتحاد كلباء بضربات الجزاء الترجيحية 7-6 بعد مباراة ماراثونية أقيمت بين الفريقين على استاد كلباء في إياب نصف النهائي، حيث انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بفوز النصر 2-1.

تقدم للنصر ريان مينديز في الدقيقة 39 وأضاف ضياء سبع الهدف الثاني في الدقيقة 45 بنهاية الشوط الأول وقلص التوجولي بينيل ملابا الفارق بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 80، ليحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد أن تساوى الفريقين بمجموع الفوز ذهاباً وإياباً حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز اتحاد كلباء بهدفين لهدف.

وهذا التأهل هوالثاني للنصر في ظرف 10 أيام حيث سبق له التأهل لنهائي كآس رئيس الدولة يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي تحت قيادة المدرب دياز، ليكمل «العميد» رحلة الدفاع عن اللقب الذي يحمله.