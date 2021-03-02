سلطان بن حمدان يشهد منافسات اليوم الثاني لـ «ختامي الوثبة»

محمد سيد أحمد وعبدالله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2021» الذي يقام بمشاركة آلاف من نخب الأصايل لهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيمت منافسات سن الحقايق لهجن الجماعة لمسافة 4 كلم في أرضية الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وأهدت «مقام» مالكها حمد راشد بن غدير الكتبي ناموس الشوط الرئيس الأول للأبكار المفتوح، وحصدت كأس الشوط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5.38.08 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ «دارين» لمنصور سيف دري المنصوري، وجاءت في المركز الثالث «إنذار» لعلي محمد بن حماد الشامسي.

وعانق «صايب» لسهيل عبيد عبدالله بندقية الحقايق الجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.39.01 دقيقة، بعد أداء مبهر خطف به الأنظار، وحل في المركز الثاني «أشقر» لهزاع سعيد بن سالمين المنصوري، وثالثاً «مصدر» لحمد بن فايل الزرعي.

وشهد اليوم الأخير من منافسات سن الحقايق 25 شوطاً في الفترة الصباحية و15 شوطاً في الفترة المسائية، إذ جاءت المنافسة على أشدها خلال بقية الأشواط، لاسيما وأن اللجنة العليا المنظمة خصصت جوائز مالية قيمة للمشاركين في المهرجان، حيث حصلت المطايا الفائزة في الأشواط من الثالث وحتى الـ 15 على 150 ألف درهم و100 ألف درهم.

وتنطلق غدا تحديات سن اللقايا لأبناء القبائل على مدار 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية، بينما ستتركز الأنظار على الفترة المسائية التي ستشهد الصراع على 4 رموز خصصتها اللجنة المنظمة لفئة اللقايا للجماعة في فئة الإنتاج.

وتتنافس المطايا على كأس اللقايا الأبكار المحليات الإنتاج في الشوط الرئيس الأول، والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بينما يشهد الشوط الثاني المنافسة على بندقية اللقايا الجعدان المحليات، إضافة إلى 800 ألف درهم، أما الشوط الثاني فخصص للقايا الأبكار المهجنات من فئة الإنتاج وجائزته كأس ومليون درهم، فيما سيكون الرمز الرابع، بندقية اللقايا الجعدان المهجنات الإنتاج، إلى جانب 800 ألف درهم.