الوحدة يعلن ضم بيدرو رسمياً ابتداءً من يونيو

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعاقد نادي الوحدة رسمياً مع البرازيلي جواو بيدرو المُعار من الظفرة إلى بني ياس حتى نهاية الموسم الحالي، وتم التوقيع الرسمي اليوم، بحسب عامر الصيعري عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، الذي لم يكشف عن مدة العقد، وذكر أن الإعلان الرسمي عن ذلك سيتم عند تقديم اللاعب رسمياً بنهاية الموسم الحالي.

وكان جواو بيدرو (27 عاماً)، مرتبطاً بعقد مع نادي الظفرة حتى صيف 2023، وأعاره الأخير إلى بني ياس حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعتبر جواو بيدرو، من أبرز مهاجمي دوري الخليج العربي، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي المسابقة بـ14 هدفاً خلف علي مبخوت (17 هدفاً) وفابيو ليما (16 هدفاً) وله بصمة واضحة على بني ياس هذا الموسم حيث ساهم بفعالية في تقديم فريقه لموسم متميز يجعله يحتل المركز الثالث برصيد (36 نقطة) وبفارق 4 نقاط فقط عن الجزيرة المتصدر بنهاية الجولة 18 من المسابقة.

وكان بيدرو مرشحاً بقوة للانتقال إلى الوحدة بداية الموسم، قبل أن يتم التعاقد مع السلوفيني تيم ماتافز، الذي أصبح في حكم المؤكد رحيله بنهاية الموسم الحالي، كما تربط بيدرو علاقة خاصة جدا بالصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة الحالي والظفرة السابق، وسيمثل إضافة قوية لهجوم الوحدة بجانب السوري عمر خريبين في الموسم المقبل