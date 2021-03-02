«لوف» يفتح «طاقة أمل» أمام «الحرس القديم»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، اقتنع أخيراً بضرورة العودة للاستعانة بالحرس القديم من النجوم الكبار الذين سبق أن استبعدهم من قائمة «المانشافت» في عام 2019، مفضلاً الاعتماد على العناصر الشابة.

قرار لوف أسعد النجمين توماس مولر «100 مباراة دولية» وجيرومي بواتينج «76 مباراة دولية» لاعبي بايرن ميونيخ وماتس هوملز «72 مبارة دولية» لاعب بروسيا دورتموند، وأعطاهم الأمل في إمكانية العودة للمانشافت، إذ ترك لوف الباب مفتوحاً أمامهم، باعتبارهم يمثلون الخبرة التي لا غنى عنها في أي منتخب، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» التي تم تأجيلها لتقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين.

وكان لوف تجاهل هؤلاء النجوم الثلاثة، الذين سبق لهم الفوز بكأس العالم 2014 بالبرازيل، ولجأ إلى تدعيم المنتخب بجيل جديد شاب.

ورداً على سؤال بشأن مدى إمكانية عودة هذا الثلاثي المخضرم للمنتخب، قال لوف في حديث لصحيفة «كيكر»: بواتينج يلعب بانتظام مع ناديه، ومستواه جيد ما دامت لياقته مكتملة، وهوملز لديه قدرة كبيرة على تنظيم اللعب وضبط الإيقاع، ومازال يمكنه اللعب على أعلى مستوى.

وأضاف: في الحرس القديم هناك لاعبون كانوا يمنحون أنفسهم وحدهم أدوار القيادة، ويحرمون آخرين أصغر سناً منهم، من القيام بهذا الدور، ولكن مولر، على سبيل المثال، لم يكن من هذا النوع، وإنما هو يقدر تماماً الدور الذي يقوم به النجم الشاب كيميتش، باعتباره محرك وممول ومحفز، وقوة وطاقة لا تنفد. وأشار لوف، الذي يتولى منصبه منذ أكثر من 14عاماً، وبالتحديد في عام 2006، إلى إنه كان أدخل تعديلات على المنتخب في شهر مارس 2019؛ لأنه كان يرى إن أعمار لاعبي المنتخب السابق قد شاخت، فكان قراره وقتها بضرورة القيام بعملية تجديد جذرية، ولكن النتائج لم تسعفه لأنها لم تكن إيجابية، مثلما كان يأمل، وخاصة عندما سقط «المانشافت» بهزيمة مهينة 0-6 من منتخب إسبانيا، خرج على أثرها من بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية.

وقالت صحيفة «كيكر»، إن تفكير لوف في بعض نجوم الحرس القديم لا يعني على الإطلاق إنهم أهمل تماماً مشروعه الأساسي بالاعتماد على العناصر الشابة، وإنما نقلت عنه قوله، إن هدفه أن منحهم المزيد من الثقة بالنفس، والوقت للعب وتطوير أدائهم، حتى لو كانوا يرتكبون بعض الأخطاء؛ لأن النجوم القدامى أيضاً ارتكبوا أخطاء من قبل، ولم يصبحوا أبطال العالم في يوم وليلة.

جدير بالذكر أن لوف بصدد اختيار عناصر المنتخب، التي ستشارك في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، والتي ستجرى خلال هذا الشهر، حيث سيلعب «المانشافت» ضد آيسلندا ورومانيا ومقدونيا على التوالي، وستكون هذه المباريات بمثابة إعداد جيد للمنتخب قبل إعلان القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة «يورو 2020».

ويذكر أن مجموعة ألمانيا في هذه البطولة تضم فرنسا والبرتغال والمجر.