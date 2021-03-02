ولي عهد الفجيرة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة، ورحب سمو ولي عهد الفجيرة برئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الدولي والاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة في دعم رياضة الملاكمة بالدولة، وتوفير الاحتكاك للاعبين الإماراتيين، وإكسابهم الخبرات، من أجل أن تتصدر ملاكمة الإمارات المكانة التي تستحقها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد سموه أن الرياضة في إمارة الفجيرة، وصلت إلى مستوى رفيع، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه على استضافة الإمارة أبرز المناسبات الرياضية القارية والدولية، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة لجميع الألعاب الجماعية والفردية، فضلاً عن إعدادها اللاعبين لدعم المنتخبات الوطنية.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة، من عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، لشرح مفصل عن أبرز المستجدات في عالم لعبة الملاكمة، على الساحة الدولية، كما اطلع على تحضيرات الاتحاد الدولي للملاكمة، واستعداداته لتنظيم بطولة العالم للملاكمة التي ستستضيفها إمارة الفجيرة خلال العام الجاري، تحت رعاية سموه. وشكر رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة، سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه للعبة الملاكمة، مشيداً بالمرافق الرياضية المتطورة في الفجيرة واستعداداتها لاستقبال العديد من البطولات الدولية للألعاب الرياضية.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والعميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية.