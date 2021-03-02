إدارة الشارقة تدعم مسيرة «الملك»

علي معالي (الشارقة)

أكد مجلس إدارة نادي الشارقة، برئاسة علي سالم المدفع، دعمه الكامل لشركة كرة القدم والجهاز الفني اللاعبين، وثقته الكبيرة في قدرة الفريق على استعادة مستواه المعهود، وتحقيق النتائج الإيجابية، حيث حرص المدفع على متابعة تدريبات الفريق استعداداً لمباراة الفريق المقبلة ضد النصر في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، وتمنى رئيس مجلس إدارة النادي الشفاء العاجل للمدرب عبدالعزيز العنبري، وعودته قريباً لقيادة «الملك».

من جانبه، أكد عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم الاستغناء عن الجهاز الطبي الحالي للفريق، بالتعاون مع إدارة الطب الرياضي، وبناء على تقرير إصابات اللاعبين، وأنه جارٍ الانتهاء من تعيين جهاز طبي جديد للإشراف على علاج اللاعبين وتجهيزهم بالصورة التي تُمكنهم من استعادة مستوياتهم

واستعرض العجلة، خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الأخير، تقريراً مُفصلاً عن حالة الفريق، والأسباب التي أدت إلى تراجع النتائج، والحلول الموضوعة لتجاوز هذه المرحلة.