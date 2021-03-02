34 مباراة في «عمالية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت بنجاح منافسات بطولة الشارقة الرياضية العمالية الرابعة التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بمشاركة حوالي 1000 لاعب يتنافسون في ملاعب منتزه الشارقة الوطني، في 5 ألعاب هي: كرة القدم، وكرة السلة والكرة الطائرة علاوة على الهوكي والكريكت.

وشهدت منافسات الأسبوع الرابع احتدام الصراع في البطولات، حيث أقيمت 34 مباراة، توزعت على أربعة ألعاب هي: خمسة ألعاب في كرة قدم، ومثلها في كرة السلة، و4 ألعاب كريكيت و20 مباراة هوكي. وتراعي البطولة جميع الاشتراطات الاحترازية المعتمدة في الدولة خلال الألعاب الرياضية.

حضر المنافسات سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة الذي أشاد بمستوى منافسات الأسبوع الرابع للبطولة، ما جعلها واحدة من أقوى البطولات فنياً للفرق في الألعاب الخمس المعتمدة بالبطولة. كما أشاد بالجهود المبذولة من فريق التنظيم الذي يقدم صورة حضارية رائعة في كل مجريات التنظيم، بما يتناسب والسمعة المرموقة لإمارة الشارقة في تنظيم واستضافة المحافل الرياضية على المستويات كافة، مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة في المباريات الرياضية في الدولة.