عبيد علي: «الإعصار» يستعد لـ«الحاسمة» بـ«المنطق»

مراد المصري (دبي)

يستعيد حتا 5 لاعبين في مباراته المصيرية المقبلة أمام الفجيرة في الجولة «19» من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي يتطلع فيها لتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية على أقل تقدير للبقاء في دائرة الخروج من النفق المظلم، وذلك مع عودة كل من عيسى سانتو وحبيب يوسف من الإيقاف، وتعافي الثلاثي الحسن صالح، والأوزبكي دوستونبيك خامداموف، وحمد إبراهيم.

وأكد عبيد علي البدواوي، مدير فريق «الإعصار»، أن التحضيرات تسير بشكل طبيعي ومنطقي، وقال: ندرك أهمية المباراة، لكننا لا نبالغ في الأمر، حيث نستعد لها على غرار نفس المباريات الماضية، من خلال التدريبات اليومية والتخطيط التكتيكي والفني اللازم، إلى جانب التركيز على الجانب المعنوي والتركيز لدى اللاعبين الذين يدركون أهمية هذه المباراة في صراع الهبوط من منطقة الهبوط أمام منافس مباشر لنا على الترتيب، حيث سيعني الفوز الكثير سواءً لنا أو لهم.

واعترف مدير فريق حتا، بأن الفريق بحاجة للتركيز في الدقائق الأخيرة، كما تحدث المدرب الصربي فلاديمير مؤخراً، بعدما فرط بنقاط ثمينة أمام شباب الأهلي والنصر على التوالي بعد الدقيقة 85، وقال: بعد الفوز على عجمان، النتائج التي حققناها لم تعكس الأداء الذي تحسن مقارنة بالدور الأول، لكن ما زال علينا اللعب طوال التسعين دقيقة بنفس الإيقاع والتركيز، خصوصاً أمام الفجيرة الفريق الذي لديه نفس رغبتنا، ويمتلك لاعبين جيدين أيضاً.

وختم البدواوي، حديثه بشكر جماهير حتا على الرسائل الإيجابية التي يقومون بإيصالها للاعبين، حيث يساندون الفريق رغم صعوبة موقفه منذ الدور الأول، وهو ما كان له بالغ الأثر في تحفيز الفريق لمواصلة القتال.