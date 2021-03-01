شراكة بين «الألعاب الإلكترونية» و«إعلامية أبوظبي»

دبي (الاتحاد)

عقدت جمعية الرياضات الإلكترونية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، اجتماعها الدوري الأول للعام الحالي عبر الاتصال المرئي، وبحضور المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي والاستشاري للجمعية.

وتقدم الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ في إنجاز عالمي لدولة الإمارات والعرب.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان بالجهود التي بذلت خلال العام الماضي من أجل تطوير ونشر ثقافة الرياضات الإلكترونية في المجتمع على الرغم من جائحة كورونا، إذ شهد العام الماضي إقامة عدد من البطولات والتي ساهمت في تحقيق الأهداف التي وضعتها الجمعية، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الجهات والاتحادات، والتي تصب في خدمة الرياضات الإلكترونية.

واطلع مجلس الإدارة، من الأمين العام للجمعية على التقرير الإداري والفني، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي Towfour54 والمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية