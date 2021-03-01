عدلي يحرز كأس «العرب وأفريقيا» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي كأس بطولة العرب أفريقيا الفردية للشطرنج في نسختها الأولى، التي نظمها الاتحاد العربي للعبة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي بنظام «الأونلاين»، بمشاركة أكثر من 2300 لاعب ولاعبة من 48 دولة عربية وأفريقية، وجاء فوز عدلي بلقب فئة الرجال بعدما حقق 8.5 نقطة، وجاء الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بالحسن في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، والثالث مواطنه الأستاذ الدولي الكبير محمد حدوش 7 نقاط وبكسر التعادل عن الرابع الأستاذ الدولي الكبير المصري أدهم فوزي من مصر برصيد 7 نقاط، والخامس الجنوب أفريقي كيث كومالو برصيد 7 نقاط.

وفازت الأردنية غيداء العطار في كأس السيدات، بـ 8.5 نقطة بكسر التعادل عن مواطنتها بشرى الشعيبي برصيد 8.5 نقطة، التي جاءت في المركز الثاني، وفي المركز الثالث المصرية أية معتز برصيد 8 نقاط ومواطنتها شاهندة وفا في المركز الرابع برصيد 7.5 نقطة، والجزائرية لينا نصر الخامس برصيد 7 نقاط.

ونظم الاتحاد العربي حفل ختام للبطولة على منصة الزووم أونلاين، حضره الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للعبة، وأركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للعبة، ولويس نيكوبي رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج.

ووجه أركادي رئيس الاتحاد الدولي، الشكر إلى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا على الجهود المبذولة لإنجاح هذه البطولة المميزة التي جاءت قوية من حيث العدد ومستوى اللاعبين العالي، وأثنى على مبادرة الاتحاد العربي في التعاون بين الاتحادات القارية لنشر لعبة الشطرنج في العالم، متمنياً تكرار التجربة والتعاون بين الاتحادات.