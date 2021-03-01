«الإياب» يرفض «المفاجآت» في 3 مواسم!

معتصم عبدالله (دبي)

ترفع مباريات إياب الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي شعار «رفض المفاجآت» قبل مواجهتي الإياب المرتقبتين في الموسم الحالي، بين اتحاد كلباء وضيفه النصر، وشباب الأهلي أمام ضيفه الوصل، بعدما مالت كفة الأفضلية للضيوف في مباراتي الذهاب بفوز «النمور» على «العميد» 2-1 على ملعب استاد آل مكتوم، وتفوق «الفرسان» على «الإمبراطور» 2-0 في زعبيل.

وتعد النسخة الحالية الرابعة في تاريخ كأس الخليج العربي التي انطلقت في موسم 2008 - 2009، والتي تعتمد نظام الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي، وشملت مواسم 2008-2009، 2009-2010، 2017-2018 والموسم الحالي 2020-20201.

في المقابل، اقتصر حسم التأهل للمباراة النهائية في الدور نصف النهائي في بقية مواسم المسابقة التسع الأخرى على إقامة مباراة واحدة في الطريق نحو النهائي.

وتجسد شعار «لا للمفاجآت» في الدور نصف النهائي عطفاً على نتائج المواسم، التي اعتمدت نظام الذهاب والإياب بداية بموسم 2008 - 2009، والذي شهد في مواجهتي الذهاب فوز العين خارج ملعبه أمام مضيفه الجزيرة 4-1، والوحدة على مضيفه الأهلي 3-1، إياباً كرر العين فوزه 1-0، ولم تمنع خسارة الوحدة على ملعبه 0-1 التأهل بأفضلية الفوز ذهاباً. وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراتي الذهاب في نصف النهائي موسم 2009 - 2010، والذي جمع الوحدة بضيفه الجزيرة، وعجمان بضيفه العين، وإياباً تأهل عجمان بأفضلية التعادل خارج قواعده أمام العين 3-3، والجزيرة على حساب الوحدة بالفوز 3-0.

وشهدت مباراتا الذهاب في الدور ذاته موسم 2017 - 2018 فوز الوحدة على ضيفه دبا الفجيرة 4-2، وتعادل شباب الأهلي والوصل 0-0، وإياباً تأهل الوحدة بعد التعادل 3-3، ونجح الوصل في التأهل بالفوز على ضيفه الأهلي 3-2.