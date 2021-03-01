راميريز.. نجاح «الرحلة الأولى» وسط «الإعصار»

مراد المصري (دبي)

نجح الأرجنتيني برايان راميريز في تثبيت أقدامه سريعاً مع حتا، رغم أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، يخوض أول محطة احترافية في مسيرته الكروية، فبعد أن تدرج في صفوف الأندية المحلية في بلاده، فإنه نال فرصة خوض موسم مع الفريق الأول من بوابة «الإعصار».

ولعل أبرز ما يؤكد أن راميريز نجح من فرض نفسه في صفوف الفريق، هو نيله ثقة المدربين اللذين قادا الفريق هذا الموسم وهما اليوناني كونتيس وحالياً الصربي فلاديمير، وبالأرقام، فإنه سجل هدفاً في دوري الخليج العربي، وهو صاحب الهدف الوحيد للفريق في كأس الخليج العربي هذا الموسم، وعلى صعيد الدوري تحديداً، فإنه قدم تمريرة مساعدة، وهو أكثر اللاعبين خوضاً لدقائق اللعب بين كافة زملائه برصيد 1317 دقيقة، كما أنه أكثر من قام بافتكاك الكرة من المنافسين برصيد 20 مرة، وأكثر من لمس الكرة بين زملائه بـ 760 مرة، كما أنه أكثر من سدد بـ22 محاولة، وأكثر من قام بتمريرات صحيحة بـ 355 مرة، وأكثر من قام بمراوغات ناجحة بـ 39 مرة، وفي المواجهات الناجحة تمكن من تحقيق ذلك أمام المنافسين 111 مرة بوصفه الأكثر بين زملائه أيضاً، وأكثر من شارك بالتغطية في 90 مرة، ويتساوى مع سعيد سليمان بأكثر من قطعا تمريرات المنافسين بـ 26 مرة. وبغض النظر عما سينتهي الموسم عليه، فإن حتا بالتأكيد نجح في ضم لاعب مقيم، سيكون عنصراً مهماً في صفوفه لسنوات طويلة للغاية في استثمار ناجح من إدارة «الإعصار»، المتخصصة في اقتناص المواهب على مر السنين.