«الكتيبة الجزراوية» تهيمن على استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

أسفرت نتائج استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية لاختيار «نجوم الجولة 18» في دوري الخليج العربي، عن فوز ماكينة الأهداف الجزراوية الدولي علي مبخوت بـ «الكأس» للمرة الرابعة هذا الموسم، بحصوله على نسبة 58%،

وذلك بعد أن قاد مبخوت الجزيرة للقبض على صدارة جدول الترتيب لأول مرة منذ انطلاق الموسم، بتسجيله لهدفين في شباك عادل الحوسني، وضعته في صدارة هدافي دورينا بـ 17 هدفاً.

واقتنص حارس الجزيرة المتألق علي خصيف، عميد لاعبي دوري الخليج العربي برصيد 258 مباراة، جائزة «أفضل حارس» في الجولة 18 وللمرة الثالثة في هذا الموسم برصيد 45.6% من إجمالي الأصوات.

وفي فئة «أفضل حكم»، استحقها الدولي محمد عبدالله بالإجماع وللمرة الثالثة في هذا الموسم أيضاً، وذلك بعد نجاحه اللافت بالخروج بقمة الدوري بين الشارقة والجزيرة إلى بر الأمان بأفضل أداء تحكيمي في الجولة، وحصل على نسبة 73% جاءت من علامة كاملة من الخبراء 20 من 20 بطاقة ترشيح، و بـ 377 صوتاً من الجمهور، من أصل 689 مشاركاً في الاستفتاء بنسبة 32.8%.