«الانضباط» تغرم الشارقة 30 ألف درهم

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وقررت اللجنة وبإجماع الآراء توجيه عقوبة الإنذار لجاسم الشحي إداري فريق الشباب بنادي الرمس، وتغريمه 4 آلاف درهم للتلفظ على حكم المباراة، كما غرمت اللجنة نادي الشارقة بدفع مبلغ وقدره ثلاثون ألف درهم لعدم إدخال إصابات اللاعبين على النظام الإلكتروني «‏FA-Net» ‬خلال ‬الفترة ‬المحددة. وفرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الفجيرة قدرها ثلاثون ألف درهم لحصول لاعبيه على 6 بطاقات في المباراة الواحدة، وذلك في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.