مبخوت.. «ملك الدويتو»

عمرو عبيد (القاهرة)

يملك الجزيرة أكبر عدد من «ثنائيات اللاعبين» المتفاهمة بين جميع فرق «دورينا»، حيث يوجد 7 «دويتو» بين صفوفه، بينما جاء كل من «شباب الفرسان» و«الإمبراطور» في المرتبة الثانية، حيث يملك كل منهما 5 ثنائيات ناجحة، مقابل 4 لـ«الملك» ومثلهم مع «السماوي» و«العميد»، في المركز الثالث.

وبين ثنائيات «المتصدّر»، يُعتبر النجم علي مبخوت، العامل المشترك الأبرز بينهم، حيث كوّنها مع 4 لاعبين مختلفين، تجعله «ملك الدويتو» بلا منازع، ويتصدر «دويتو مبخوت وخلفان» القائمة العامة في الدوري، بالمشاركة في 4 أهداف، حيث صنع كل منهما هدفين للآخر، وهو ما يتساوى أيضاً مع «ثنائية مبخوت وتراوري»، حيث صنع صاحب أفضل معدل للتمريرات الحاسمة هدفين للاعب الوسط المالي، الذي رد الدين بتمريرتين حاسمتين أيضاً، وهو ما يجعل مبخوت حالة خاصة باهرة في مسيرة الموسم الحالي.

وبجانب هاتين الثنائيتين لفخر أبوظبي، تساوى معهما «دويتو السماوي» الأبرز، المكون من جواو بيدرو وسهيل النوبي، لكن بوضع مختلف، بعدما صنع المهاجم الإماراتي 4 كرات حاسمة لزميله البرازيلي، وهو ما حدث بين إيجور جيسوس، وزميله السابق هيلدون راموس، الذي أهدى «قنبلة التهديف الحمراء» 4 تمريرات حاسمة أيضاً، ثم جاء ثنائي «النسور» بالرصيد ذاته، إذ سجل رامون لوبيز 3 أهداف حملت بصمة زميله «دودو»، الذي أحرز هدفاً بتمريرة من مواطنه البرازيلي.

المشاركة في 3 أهداف، صنعت 10 «دويتو» ناجح بين جميع اللاعبين، ووضعت ثنائيات الجزيرة في المقدمة مرة أخرى، بعدما مرر خلفان مبارك 3 كرات حاسمة لزايد العامري، الذي كوّن «دويتو» آخر مع علي مبخوت، حيث صنع له هدفين قبل أن يحصل منه على تمريرة حريرية أخرى، وجاء الدور على مبخوت، ليهدي عبد الله رمضان هدفين، الذي رد الهدية بتمريرة حاسمة.

الهداف الكبير، تيجالي، كان المحور الأهم في ثنائيات «العميد»، حيث حصل على تمريرتين حاسمتين من ريان مينديز، مقابل صناعة هدف واحد له، وهو ما كرره مع ضياء سبع أيضاً، وكالعادة كانت «الثنائية الأبرز» في صفوف الوصل بين ليما ومينديز، بتسجيل فابيو 3 أهداف من صناعة رونالدو، وظهر «السماوي» مجدداً في تلك القائمة الخاصة، بالثنائي أحمد أبو ناموس وجاستون سواريز، لكن الطريف أن الصاعد الإماراتي لم يسجل إلا من صناعة زميله الأرجنتيني فقط، في حين تصدر سواريز قائمة أفضل صناع الأهداف مع بني ياس، نصفها سكن الشباك بوساطة أبو ناموس.

5 أهداف أحرزها التونسي، محمد فراس، مع «الذئاب» حتى الآن، حملت ثلاثة منها توقيع الإماراتي الواعد، عبد الله ناصر، الذي وجّه كل تمريراته الحاسمة لزميله التونسي، وعاد رامون لوبيز وإيجور جيسوس للظهور مرة أخرى بصورة مختلفة، بعد حصول لوبيز على دعم من عمر جمعة في هدفين للنسور، ورد له الدين بصناعة هدف واحد، بينما قام البرازيلي الصغير هذه المرة بدور «المُموّل»، بصناعة هدفين لمواطنه كارلوس إدواردو، الذي أهداه تمريرة حاسمة واحدة في المقابل.

وهناك عشرات الثنائيات الأخرى، التي اشتركت في تسجيل هدفين، مثل سواريز وكايو مع «الملك»، حيث صنع الثاني هدفين للأول، وكذلك النيجيري إيزيكل الذي أهدى مبخوت تمريرتين حاسمتين، كما سجل لابا كودجو مرتين لمصلحة «الزعيم» بتوقيع بندر الأحبابي، وبلغ مالابا مع «النمور» الشباك مرتين بصناعة دافيد مارياني، وهو ما حصده ماتافيز بوساطة تمريرتين من إسماعيل مطر.