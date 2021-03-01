450 مشاركاً في بطولة حمدان بن زايد للرماية

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، بطولة حمدان بن زايد للرماية السكتون 0.22، بمقر النادي، لفئة الرجال اعتباراً من الخميس المقبل وحتى 10 أبريل ولفئة السيدات في الفترة من 18مايو إلى 15 يونيو المقبل، ويصل مجموع جوائزها 500 ألف درهم.

وكشف النادي تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي أمس عقد عن بعد، تحدث فيه سالم سعيد سالم السبوسي العضو المنتدب للنادي، الذي أكد أن البطولة ستشهد التزاماً صارماً بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة المشاركين والمنظمين وكل ما يتواجد فيها.

وتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهما لكل الأنشطة الرياضية بالدولة.

وأضاف: هذه البطولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بدعم المجتمع المحلي والرياضي في منطقة الظفرة وهواة الرياضة بشكل عام، وتأكيداً لاستمرار استراتيجية النادي، وهي تعتبر البطولة الأكبر للسكتون لفئتي الرجال والنساء.

وثمن العضو المنتدب الدور الكبير لديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لدعمه لكل أنشطة النادي ومتابعته المستمرة لمبادرات النادي الرياضية والمجتمعية، مضيفاً: «أن النادي يسعى لترسيخ رياضة الرماية لدى أبناء الدولة»، مثمناً أيضاً الدور الكبير لمجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لدعمه وتوجيهاته المستمرة لكل الأنشطة الرياضية بمنطقة الظفرة.

وعن الشروط العامة للبطولة، قال السبوسي: أعمار المشاركين للفئتين تبدأ من فوق 12 سنة، ومسافة التصويب 50 متراً للرجال والسيدات، بينما ستكون الأهداف بالنسبة للرجال (إلكترونية) فيما (ورقية متحركة) بالنسبة للنساء، وستكون الوضعية للرجال (راقداً)، بينما ستكون (جلوساً) بالنسبة للنساء.

وأضاف السبوسي: البطولة ستقام على مرحلتين الدور التمهيدي ويتأهل 30 الأعلي ترتيباً من الرجال إلى الدور النهائي، الذي تتأهل له 20 من السيدات، ويتم إحتساب نتائج الدور الأول مع الدور النهائي، منوهاً إلى أنه يمكن للمتسابقين إستئجار الأسلحة خلال البطولة.

وعبر العضو المنتدب لنادي الظفرة للرماية عن خالص شكره لديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لدعمه لهذه البطولة، وإلى شركاء النادي في المنطقة شركة أدنوك وبلدية منطقة الظفرة وجمعية الظفرة التعاونية ونواه للطاقة ومؤسسة الأمارات للطاقة النووية.

وعن طريقة المشاركة في البطولة، قال السبوسي إن المشاركة مفتوحة للهواه من جميع الجنسيات، مشيراً إلى أن أبواب التسجيل مفتوحة عبر الاتصال بالنادي أو الوصول إلى مقره، متوقعاً أن يصل عدد المشاركين في البطولة إلى 300 من فئة الرجال و150 من فئة النساء.

من جانبه، ثمن سعيد المهيري، مدير إدارة الفعاليات المجتمعية بمجلس أبوظبي الرياضي، الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مؤكداً أن لهذه الرعاية كبير الأثر في إنجاح هذه البطولة.

وأضاف المهيري: البطولة تعبر عن الاعتزاز الكبير بالموروث التراثي للدولة، وتعزز المستوى التنافسي بين الرياضيين، والشكر لنادي الظفرة الذي يبذل جهوداً كبيرة للحفاظ ونشر رياضة الرماية.