مهدي العولقي.. طموحات بلا حدود على بساط الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

يسير مهدي العولقي على خطى والده خالد العولقي في رياضة الجو جيستو، ويقول مهدي ابن الـ 18 عاماً، والذي يحمل الحزام الأزرق: «والدي يعشق رياضة الجو جيتسو، ونحن بدورنا تعلمنا منه حبّ هذه الرياضة. وهو صارمٌ في التدريب، وجادّ في إنجاز العمل وممارسة الرياضة يومياً. وبعد الإعلان عن ضرورة التزام الناس في منازلها، والحدّ من التفاعل الاجتماعي، أعدّ والدي برنامجاً للتدرّب في المنزل، ما عزّز من مستويات تطوّري في هذه الرياضة».

ويحمل خالد العولقي، والد مهدي، الحزام البني، ويهتم بشكل واضح بدفع أبنائه للتطوّر على حلبة النزال. ولم يكن من الصعب على مهدي العولقي الحصول على شركاء في التدريب لتحسين مهاراته. حيث انضم إليه أشقاؤه الستة الأصغر سنّاً وهم فرج، ومحمد، والذيب، ومبارك، وعبد الله، وعمر أصغر الأشقاء الذي يبلغ من العمر ست سنوات.

ويقول مهدي: «أعتبر نفسي محظوظاً للغاية، لأن رياضة الجو جيتسو تسري في عروق جميع أفراد عائلتي؛ بما فيهم الصغير عمر. وعلى ضوء تطور مستوانا فقد انضممت أنا وشقيقي فرج إلى المنتخب الوطني الذي يتميز بأداءٍ رفيع المستوى، وكان ذلك بمثابة حافز دائم على تحسين مهاراتنا، وتطوير الجوانب التي حددها لنا المدرّبون. وأعتبر التدرّب مع أشقائي الصغار فرصة متميزة لبداية مسيرتهم مع الرياضة، وإدراك تفاصيل شيّقة تساعدنا في التطور، وتنمية قدراتنا بشكل مستمر».

يعتبر مهدي العولقي واحداً من ألمع النجوم الصاعدين الشباب في الإمارات، حيث وصفه مدرّبو المنتخب الوطني بأنه مقاتل واعد ينبغي رعايته والاهتمام به. وبهذا الصدد، يقول إبراهيم الحوسني، مساعد مدرّب المنتخب: «يمتاز مهدي العولقي بقوّته في الحلبة، ولياقته البدنية الممتازة التي تمنحه تفوّقاً على مدار النزال، وتجعله حاضر الذهن دائماً. ويواصل العولقي الهجوم على خصمه، والاستفادة من أي فرصة سانحة لتحقيق الفوز».

وبعد سلسلة من العروض القوية في موسم عام 2019-2020، انطلق مهدي في عامه الجديد بقوة، ليتربّع على صدارة وزن 73 كيلوجراماً في فئة الشباب تحت سن الـ 18 عاماً.

ويتطلّع العولقي لترك بصمته على الساحة الدولية بمجرّد استئناف المنافسات، وتعزيز مكانة ناديه بني ياس على الساحة المحلية. حيث يقول في هذا الصدد: «هدفنا هذا العام هو تحقيق أداء أقوى في جميع البطولات، ومختلف الفئات العمرية، والنهوض بمكانة بني ياس للوصول بها نحو القمّة. أنا متحمّس لخوض البطولات القادمة، وأتطلّع لتقديم عروض قوية تساعدني في ترسيخ مكانتي في المنتخب الوطني».