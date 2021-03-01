اتحاد الكرة يُنظم ورشة «مكافحة المنشطات»

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الكرة عبر تقنية الاتصال المرئي ورشة عمل طبية عن قوانين مكافحة المنشطات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، بمشاركة واسعة لممثلي أندية الدولة من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين.

افتتح فعاليات الورشة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، الذي نقل للمشاركين تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً حرص اتحاد كرة القدم على تنظيم مثل هذه الورش والندوات والمؤتمرات الطبية، التي تسهم في زيادة الخبرات والمعرفة.

وأشاد الأمين العام بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ومبادراتها، التي تسهم في زيادة وعي عناصر اللعبة عن أخطار المنشطات، وكيفية مكافحتها للحفاظ على نزاهة المنافسات الرياضية.

و‬تقدمت ‬الدكتورة ‬ريمة ‬الحوسني ‬رئيس ‬اللجنة ‬الوطنية ‬لمكافحة ‬المنشطات ‬بالشكر ‬إلى ‬اتحاد ‬الكرة ‬على ‬دعمه ‬لمبادرات ‬اللجنة‬، ‬متمنية ‬لجميع ‬المشاركين ‬تحقيق ‬الاستفادة ‬القصوى ‬من ‬محاور ‬الورشة، ‬ومؤكدة ‬أن ‬اللجنة ‬مستمرة ‬في ‬تقديم ‬المحاضرات ‬والورش ‬بهدف ‬رفع ‬مستوى ‬الوعي ‬لدى ‬منتسبي ‬اللعبة ‬لضمان ‬الحفاظ ‬على ‬نزاهة ‬لعبة ‬كرة ‬القدم ‬، ‬وحرص ‬الوكالة ‬الدولية ‬لمكافحة ‬المنشطات ‬على ‬التثقيف، ‬وإيصال ‬جميع ‬التحديثات ‬للمعنيين.