بيكهام يحلم بـ «ميسي ورونالدو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

انتهز النجم الإنجليزي الأسطوري ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، فرصة تقديم القميص الجديد للفريق لكي يتحدث عن طموحاته الكبرى مع ناديه، وقال في تصريحات نقلتها شبكة «راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت» إنه يأمل في جذب أبرز نجوم الكرة العالمية إلى ناديه للعب في الدوري الأميركي، وفي مقدمة هؤلاء النجوم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان بيكهام أقنع الأرجنتيني جونزالو هيجواين والفرنسي بليز ماتويدي، العام الماضي، باللعب لفريقه ولكنه لا يريد أن يكتفي بذلك، بل على العكس يسعى إلى ضم المزيد من النجوم الكبار خلال السنوات المقبلة.

وتساءل بيكهام قائلاً: طالما لا توجد أية عقبات أو موانع لجذب كبار النجوم، فلماذا لا أحلم بضم الكبيرين ميسي ورونالدو؟

وتابع بيكهام (45 سنة) أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد عندما كان لاعباً، قائلاً: ميسي ورونالدو الآن في قمة مستويهما، وهما الأفضل في العالم على امتداد 15 عاماً، ونحن نريد أن نجذب الأفضل.

وأبدى بيكهام رغبته الشديدة في بناء «فريق أحلام» يتحدث عنه العالم كله، وإذا ما توصل إلى جمع «البرغوث» و«الدون» في ناديه، ستكون «صفقة القرن».

وأكد بيكهام أن الجماهير الأميركية ترغب في رؤية النجوم العظام وهم يلعبون في الدوري الأميركي، بعد أن زادت شعبية كرة القدم هناك.

وعلقت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت بقولها: أيقونة الكرة الإنجليزية بيكهام، يمتلك - بالكاريزما التي يتمتع بها، والإمكانيات المادية التي بحوزته، وبشمس مدينة ميامي الرائعة، كل الأوراق الرابحة التي تجعله ينجح في تحويل ناديه إلى أعظم نادٍ في الدوري الأميركي.