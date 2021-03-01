«كلاسيكو».. لم يعد كما كان !

عمرو عبيد (القاهرة)

فاز فريق الصفاقسي التونسي بهدف نظيف خارج ملعبه، على مواطنه النجم الساحلي، في إطار المباراة المؤجلة بينهما منذ الجولة السادسة في الدوري التونسي، وقفز «يوفنتوس العرب» إلى وصافة البطولة التونسية، بفارق نقطة واحدة عن «النجمة الحمراء»، لكنهما يبعدان كثيراً عن المنافسة الحقيقية على اللقب، حيث يقبض الترجي التونسي على القمة بفارق 10 نقاط عن الصفاقسي، علماً بأن الأخير لا يزال يملك مباراة واحدة مؤجلة، ورغم قوة وشهرة مواجهة الصفاقسي والنجم الساحلي، التي تعرف باسم «الكلاسيكو»، فإن الصراع لم يعد كما كان من قبل، بعد سيطرة الترجي على ألقاب الدوري في آخر 4 مواسم، بعدما وصل إلى 30 تتويجاً، مقابل 10 للنجم، كان آخرها في موسم 2015/2016، بينما حصد الصفاقسي آخر ألقابه الـ 8 في نسخة 2012/2013.

ويُعيد كأس الكونفدرالية الأفريقية ذكريات «الكلاسيكو التونسي»، الذي لمع في سماء القارة السمراء قبل 13 عاماً، حيث يتواجد الفريقان التونسيان معاً في المجموعة الثالثة من النسخة الحالية، التي ستنطلق مبارياتها بعد أسبوع واحد، على أن يجمع «الكلاسيكو القاري» بينهما بداية من أبريل القادم.

وبالعودة إلى عام 2008، شهدت بدايته مواجهة نارية بينهما، في كأس السوبر الأفريقية خلال شهر فبراير، بعد تتويج «الأحمر والأبيض» بلقب دوري الأبطال 2007، وحصد «الأسود والأبيض» كأس الكونفدرالية، واستطاع «النجمة» الفوز بالسوبر، بنتيجة 2/1، بعدما سجل جميع الأهداف وتعرض نجمه الأول أمين شرميطي، إلى الطرد قرب النهاية، حيث أحرز الهدف الأول مبكراً، قبل أن يعادل زميله المدافع سهيل بن راضية، النتيجة بهدف ذاتي، ثم نجح رضوان الفالحي في تسجيل هدف الفوز في بداية الشوط الثاني.

الغريب أن رد الدين لم يتأخر على الإطلاق وقتها، بعدما انتقل النجم إلى بطولة الكونفدرالية، ليواجه الصفاقسي في النهائي خلال نوفمبر، في نهاية العام ذاته، ورغم التعادل السلبي على ملعب «البيانكونيري العربي»، فإنه استطاع تحقيق المفاجأة في الإياب، إذ تقدم بهدفين في عقر دار «جوهرة الساحل»، الذي استطاع بالكاد أن يتعادل، لتنتهي المواجهة بنتيجة 2/2، ويحصد الصفاقسي البطولة على حساب غريم «الكلاسيكو».

https://www.youtube.com/watch?v=tXi2IBhzZaM