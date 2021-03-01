كأس الخليج العربي تطرق أبواب النهائي

منير رحومة (دبي)

تُحسم غدا بطاقتا الدور النهائي لكأس الخليج العربي، بإقامة مباراتين في إياب نصف النهائي، تجمع الأولى بين اتحاد كلباء والنصر على استاد كلباء، والثانية بين شباب الأهلي والوصل على استاد راشد بدبي.

ويطرق فريقا «الفرسان» و«النمور» أبواب التاريخ في حال نجاحهما في الوصول إلى المباراة النهائية، حيث يطمح فريق شباب الأهلي في تحقيق رقم قياسي بالوصول إلى النهائي السادس له في كأس الخليج العربي، علماً بأنه «زعيم» هذه المسابقة بأربعة ألقاب، وبفارق لقبين عن أقرب ملاحقيه.

أما فريق «النمور» فيسعى إلى بلوغ أول نهائي له، وكتابة اسمه في السجل التاريخي لهذه البطولة، والمنافسة على لقب خلال هذا الموسم تتويجاً للمسيرة الإيجابية التي يعيشها.

وبالعودة إلى المباراتين، تتجه الأنظار إلى استاد راشد الذي يحتضن «ديربي دبي» بين شباب الأهلي والوصل، وعلى الرغم من الأسبقية التي يمتلكها أصحاب الأرض بالفوز بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب، فإن الظروف تبدو مختلفة، بعودة نجوم فريق «الفهود» في مقدمتهم فابيو ليما، الأمر الذي يحفز الفريق الضيف لرد الفعل وقلب المعطيات، على أمل حصد بطاقة الوصول للنهائي والمنافسة على اللقب الذي تفتقده خزائن قلعة «الإمبراطور». وفي المقابل يعول لاعبو «الفرسان» على المعنويات العالية والثقة الكبيرة في النفس، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية التي يعيشها الفريق في جميع المسابقات، وحسم بطاقة الوصول للنهائي بفوز جديد في المسابقة القريبة إلى قلوب لاعبي شباب الأهلي.

وفيما يتعلق بمباراة اتحاد كلباء والنصر، فيعول فريق «النمور» على الفوز الثمين الذي حققه على النصر في لقاء الذهاب 2-1 على استاد آل مكتوم بدبي، وذلك لتكرار الفوز وحسم التأهل بشكل نهائي، خاصة أنه يملك الإمكانات الفنية اللازمة لتحقيق ذلك.

ويسعى لاعبو «العميد» إلى تصحيح وضعهم، ورد الدين لفريق اتحاد كلباء بالفوز عليه اليوم، وانتزاع بطاقة العبور لثاني نهائي في هذا الموسم بعد الوصول لنهائي الكأس الغالية.

ويتوقع أن تحفل المباراتان بالندية والإثارة، بوجود اللاعبين الدوليين، واكتمال الصفوف، بالإضافة إلى قوة الرهان في الوصول إلى نهائي بطولة مهمة والمنافسة على لقب قريب.