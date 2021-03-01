الظفرة.. صفوف مكتملة للمرة الأولى

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

استعاد فريق الظفرة جميع لاعبيه المصابين، ليصبح الفريق مكتمل الصفوف للمرة الأولى منذ بداية الموسم الحالي، لتكون تحضيراته لمواجهة خورفكان الأحد المقبل، بالجولة 19 من دوري الخليج العربي بشكل أفضل عن الفترة الماضية، خاصة أنها تأتي بعد فوز ثمين بالجولة الماضية أمام العين جاء بعد 7 مباريات لم يتذوق الفريق فيها طعم الانتصار.

وأكد عبد الرحيم جمعة مدير الفريق، أن لقاء خورفكان يمثل الاختبار الأصعب لفريقه، معتبراً أن الفوز على العين كان طبيعياً في ظل ظروف الأخير، وقال: وضع الفريق الحالي أحسن بكثير عن وضعه في الفترة الماضية بما فيها قبل المباراة الأخيرة، نثق تماماً أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار النتائج الإيجابية، وصعود في جدول ترتيب الدوري.

وأضاف: هدفنا واضح وهو تحقيق مركز أفضل بنهاية المسابقة، وبلوغنا النقطة 20 ليس نهاية المطاف بل هو انطلاقة جديدة بدأت منذ لقاء الشارقة بالجولة 17 التي تعادل فيها الفريق والآن أصبحنا في وضع أفضل، والضغوط ليست كبيرة على اللاعبين، وهذا بدوره سينعكس علي الأداء والنتائج في الجولات الـ8 المتبقية من المسابقة.

وتابع مدير فريق الظفرة: نثق تماماً في قدرة الجهاز الفني على قيادة الفريق إلي المزيد من الانتصارات، مشكلتنا في السابق كانت واضحة وهي الإصابات والإيقافات، التي نأمل أن لا تتجدد في الفريق، الذي متى ما كانت صفوفه مكتملة فهو قادر علي تحقيق النتائج الإيجابية، وحالياً الفريق جاهز من كل النواحي بدنياً ومعنوياته مرتفعة بعد حصده 4 نقاط في آخر جولتين، لذلك نطمح في المزيد.