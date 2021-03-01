منتخب الجودو يستعد لـ «تبليسي» في جبال بلغاريا

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ المنتخب الوطني للجودو الأول المكون من اللاعبين فيكتور سكرتوف (وزن تحت 73 كجم )، وإيفان ريما رينكو (وزن تحت 100 كجم)، معسكراً تدريبياً خاصاً أمس الأول في جبال بلغاريا، استكمالاً للإعداد البدني الذي بدأ قبل بطولة تل أبيب للجودو، بعد الاعتذار من بطولة طشقند جراند سلام لعدم جاهزية اللاعبين، حسب رؤية باكال فياسيسلاف المدرب الجديد المالديفي الجديد.

وتتخلل فترة المعسكر تدريبات فردية خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتطوير المهارات الفردية، قبل السفر إلى جورجيا للمشاركة في بطولة تبليسي جراند برى، التي تقام من 26 وحتى 28 مارس الحالي، وتأكد حتى الآن مشاركة 45 دولة فيها، من بينها 7 دول عربية: الإمارات، البحرين، السعودية، مصر، الأردن، لبنان، المغرب.

وتليها المشاركة في بطولة آسيا المقامة في مدينة بيشكيك في قيرغيزستان من 7 إلى 10 أبريل المقبل، وتقدمت للمشاركة فيها حتى الآن 8 دول، من بينها 4 دول عربية هي بجانب الإمارات، البحرين، السعودية، الأردن.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على الاتصال بالبعثة فور وصولها بلغاريا للاطمئنان على وصولها بسلام والانتظام في معسكر الإعداد، قبل الانتقال للمرحلة الثانية من الإعداد بإشراف المدرب باكال فياسيسلاف، والتي تتطلب المزيد من التركيز، للاستحقاقات المقبلة وهي بدورها تمثل أفضل إعداد للمنتخب قبل أولمبياد طوكيو، وشدد الدرعي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية، تحسباً لتطورات جائحة كورونا.