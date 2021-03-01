بطولة دبي الدولية لتنس السيدات تنطلق الأحد

دبي (الاتحاد)

تنطلق الأحد المقبل النسخة 21 من بطولة سوق دبي الحرة لـ «تنس السيدات» بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبات في العالم، وأكملت اللجنة المنظمة استعداداتها لإنجاح البطولة التي يعقبها تحدي المحترفين، وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «لقد نمت البطولة لتصبح واحدة من أبرز الفعاليات على أجندة الرياضات العالمية وواحدة من أكثر البطولات شعبية في دبي، ونتطلع إلى الترحيب مجدداً بعودة أفضل لاعبي العالم مرة أخرى».

وتحرص اللجنة المنظمة على توفير أعلى معايير الصحة والسلامة لجميع المشاركين خلال أسبوعي البطولة، مع التزامها الصارم بتطبيق التدابير والإرشادات المتعلقة بفيروس (كوفيد-19) وتنظيم البطولة من دون جمهور.

وواصلت اللجنة المنظمة التي يترأسها راميش كيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، عملها مع مجلس دبي الرياضي وهيئة الصحة بدبي للالتزام بالبروتوكولات التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وقال كيدامبي: «حرصنا على مواصلة عملنا مع الجهات الحكومية، بما فيها مجلس دبي الرياضي وهيئة الصحة بدبي، لضمان الامتثال الصحيح للإرشادات المطلوبة لتنظيم هذه الفعالية العالمية ووفق أعلى المعايير الدولية، ونثمن جهودهم على توفير الدعم المستمر لنا في إطلاق نسخة أخرى ناجحة من هذه البطولة الدولية».

من جانبه، قال صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس: «نضع جميع الإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة أكثر أماناً للجميع، فعلى الرغم من أن محبي رياضة التنس لن يتمكنوا هذا العام من الانضمام إلى صفوف المقاعد في الملعب، فإن قنوات دبي الرياضية ستقوم ببث مجريات جميع المباريات على منصاتها والتي ستمكنهم من مشاهدة لاعبيهم المفضلين في دبي. ولابد من الإشارة إلى أن التغطية الإعلامية التي حظيت بها البطولة خلال العام الماضي قُدرت بحوالي مليار دولار، حيث من المتوقع أن تكون أنظار العالم خلال الأسبوعين المقبلين على دبي والبطولة الدولية التي ستستضيفها».